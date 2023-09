He de reconocer mi debilidad por Carles Puigdemont. Desde que apareció en la escena política me recordó al Woody Allen que robaba una joyería llevándose un trozo de escaparate, pero dejando intactas las joyas. Artur Mas lo colocó ahí, como si la presidencia de la Generalitat fuera un teatro de títeres y Puigdemont el monigote destinado a llevarse unos cachiporrazos. Con ese look de beatle trasnochado y con su expresión inefable, fue haciéndose con el papel. Incluso se atrevió a probarse como dramaturgo muy pronto, decidido a escribir la mayor obra política en la historia reciente de España después del golpe fascista de Tejero. En el fondo del guiñol dispuso un coro griego, en el que se alternaban personajes de pelaje diverso que iban entonando mensajes que luego se convirtieron en mantras: España nos roba, vivimos apresados por un estado fascista, los españoles no nos quieren, hemos sufrido un historicidio. Ha de reconocerse que gozó del fervor de parte del público. Así que se sintió con fuerza para escribir algo de más envergadura, por lo que pasó del Procés a la República Catalana. En el culmen de su obra, con la policía nacional y los manifestantes corriendo por las calles de Cataluña, apareció una de las portadas más míticas de El Jueves. En ella Rajoy preguntaba: “¿Carles, ¿cuál es tu número favorito?”, este respondía “el 155”, a lo que el primero replicaba “pues por el culo te la hinco”. Fue una manera cruda y directa de devolverlo a la realidad fuera del guiñol. Sí, era un personaje de carne y hueso, con bastón de mando, aunque metido en un buen embrollo. A partir de ese momento, Puigdemont se desprendió de los hilos de Artur Mas y fue una criatura abandonada en mitad de la selva, acechada por mil peligros. Así que se vio forzado a destapar su faceta más esencialmente desleal. Estaba decidido a parar la Declaración de Independencia. Los tweets de Rufián frenaron esa intentona, pero no calmaron su inquietud. Se aprestó a salir de Cataluña, con nocturnidad y discreción hermética. Vio desde la cómoda distancia cómo sus correligionarios eran encarcelados y condenados. No le importó que su partido saltase por los aires, con tal de tener su cuota de protagonismo y, sobre todo, su euroescaño dotarse de inmunidad. Ahora está escribiendo un capítulo todavía más genial. Cataluña ha dejado claro en las urnas que no quiere la vuelta de la derecha al gobierno de Madrid. Su otrora mentor le ha pedido sentido de país. Pero Carles tiene que persistir en su inevitable huida. Para poner a disposición de un nuevo gobierno sus votos ha puesto como condición innegociable una ley de amnistía. Como es obvio, los beneficiarios son él y unos pocos correligionarios. Al resto, tras su paso por las cárceles españolas, no les afecta. Es una maniobra indudablemente brillante, amnistiarlo antes de condenarlo. Lo que no tengo tan claro es que hayamos salido del guiñol.