Es una pulsión que brota cíclicamente, tras cada proceso electoral; también aparece en cualquier momento a propósito de los presupuestos anuales. Pero este verano se ha manifestado en todo su esplendor tras el pacto PP y VOX en ayuntamientos y comunidades. Qué fue de aquellos románticos políticos de la transición democrática que ejercían su responsabilidad de concejal con un sueldo digno, a veces simbólico y otras sin retribución. Quizás actuaban inspirados por valores éticos, o quizás se expresaran así frente a tanta rabia de cuarenta años de silencio y dictadura y hasta es posible creyeran que ser concejales electos los acercaban a la divinidad.

Ya ves, nada que ver con la pulsión de este verano en todo el país asignándose, nada más entrar a las instituciones, unos sueldos que pa qué... a los que no les han faltado comentarios editoriales ni declaraciones públicas, tampoco ceños fruncidos de ciudadanos indignados que no salen de su asombro. Porque mientras el ciudadano de a pie sufre el hachazo de su sueldo, en la modesta cotidianidad de su vida a causa de la subida de los precios, el sueldo medio de los concejales en exclusiva del ayuntamiento de Almería ronda los cinco mil euros brutos mensuales, frente a los 1.456 de media mensual de los almerienses, retribuciones que merecen una justificación basada en la reflexión y la moralidad. Cierto es que los sesenta y pico mil euros brutos anuales que cobran de media no precisan de subida ya que un anterior y lúcido alcalde, hoy consejero de la Junta, allanó el camino a la actual corporación municipal consolidando los sueldos actuales, frente a los 17.468 de media anual de los almerienses. Acaso esas retribuciones mensuales sirvan para -como decía en 2007 aquel alcalde inmoral de Mijas -“blindarse de cualquier clase de compromiso ante empresarios y promotores inmobiliarios”, pero que en román puede parecer inmoral frente a la ciudadanía.

¿Es razonable que un alcalde, un concejal o un portavoz del ayuntamiento de Almería con dedicación exclusiva gane más que un consejero de la Junta de Andalucía o un ministro que gestiona miles de millones de euros y tiene a su cargo cientos de funcionarios? Gestores así representan la estética más corrosiva de la política que nadie sabe adónde puede llevar; quizás a la desafección que, poco a poco, puede transformar esa pulsión en llamaradas. Esa pulsión no sólo no es estética, sino que representa el espacio público donde los políticos contonean una moral propia, una ideología, como si esta fuera una finísima pátina del alma humana frente a la ética.