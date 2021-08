¡CUÁNTO NOS QUERÍAN LAS CAJAS!

Mi única experiencia marinera es: con 14 años haber hecho la travesía Algeciras - Ceuta y viceversa con mis padres y las cámaras "tamaño coche" que me agenciaba cada verano en el recauchutado amigo para amarrarle una buena cuerda y utilizarla como si del famoso Fortuna se tratara. O al menos así nos sentíamos en el Cabo, ajenos al mundo que nos rodeaba. Pero a lo que iba: ¡de barcos ni idea!

Digo esto porque de bancos y cajas de ahorros se todavía menos, y de cajas rurales para qué vamos a hablar. Lo que sí sé es que conocí la Caja de Ahorros de Almería a la parte arriba de Regente. Vi los serones de billetes de 1.000 pesetas cuando lo del Banco de Siero. Conocí Almería llena de oficinas de la Caja de Ahorros de Almería, y hasta los relojes que inauguró don Guillermo Verdejo Vivas. Conocí la Caja Rural en el edificio de Sindicatos, y a sus primeros empleados. Don Juan del Águila me honró con su amistad, y negocié con él, no para mí si no para un proyecto agrícola que dirigí, una financiación muy cuantiosa, en la que tuvo que intervenir el Banco de Crédito Agrícola. En todos los pueblos de Almería, había oficinas de ambas entidades. Y en los que no tenían oficina, había corresponsal. Ahora, con los tiempos modernos, no se qué son ambas entidades. Lo que si se es que "la gente de los pueblos" no tiene cerca a nadie que represente a esas entidades.