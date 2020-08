NO ME QUIERAS TANTO, AMOR

Cuántas veces habré escuchado de tus mustios labios lo mucho que me amas, sin que ni tú mismo creas, lo que en voz alta expresas, negando tal afirmación con tus actos cada vez que amanece un nuevo día. En cuantos medios habré escuchado tus declaraciones de amor puro, sin que un mínimo de rubor te cubra el rostro. Ni por un instante, por fugaz que este sea, me he engañado nunca, sé que tengo mis años, mis pequeñas arrugas, las marcas propias de la vida, que embellecen y acentúan la belleza que pregonas; y sin embargo, me siento tan olvidada! Cuando observo alrededor a otras congéneres tan cuidadas, tan amadas, tan respetadas, no puedo sentir más que una tristeza infinita, que me nubla los ojos inundándolos de negras perlas que se derraman en un minúsculo y oscuro rio que me surca la cara de una punta a la otra. Ratas huidizas recorren mis venas abiertas sin que tú te inmutes, insectos de toda especie se cruzan impávidas sobre mi curtida piel sin que lo impidas, y yo entonces me pregunto cuál es tu concepto de amor, que resulta tan distinto al mío. El amor que no se pregona, sino que se practica, el amor que no se toca pero se siente, ese que te hace sentir única, aunque tú sepas de forma clara e indubitada que ni eres la única, ni la mejor. Ese amor incondicional que se recibe, que se da, pero que nunca se exige, ese desconocido del que tú nunca has oído hablar, es el único amor verdadero, no lo dudes. Y es mi propia pena la que hace que me sienta vetusta y vieja, sin encanto ni ilusión, viendo tu indiferencia cuando alguien me arroja su basura a la cara, cuando aplastan las colillas sobre mi piel gastada y seca, cuando el oleaje arrastra hasta mis pies descalzos toda la suciedad del mundo, sin que tu hagas nada por impedirlo. Mientes como un bellaco cuando vendes mi imagen como un destino atractivo, al que tú no irías ni por todo el oro del mundo, y a pesar de ello sigues con tu estrategia destructiva. Has vendido a otros mi capacidad de generar riqueza, de dar de comer a mis hijos, que son los tuyos, y con toda impudicia, te arrastras pidiendo que vuelvan aquellos a los que tú mismo invitaste a irse. Sé que soy aún bella y atractiva, que mis pies lamidos por las saladas aguas del mediterráneo son un fruto codiciado, sé que soy capaz de generar riqueza, de florecer en primavera como una flor de loto, solo necesito una cosa, nimia que apenas te costará esfuerzo: aléjate de mí. Grita mi nombre a los cuatro vientos, lo que Almería te ha pedido: no me quieras tanto, amor! Otros encontrarán en mi aquello que es invisible para tus ojos, y yo resplandeceré como lo que soy: la bella gema del mediterráneo, capaz de resurgir de su postración de la mano de aquellas personas que realmente la amen, con sus viejas heridas, sus arrugas y su encanto, imposible de arrebatar por más que lo intenten ciudadanos sin escrúpulos, y regidores incompetentes.