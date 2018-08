QUIM TORRA SE SUBE EL SUELDO

"Como un solo pueblo contra el fascismo". La frase corresponde al título de un artículo que ha publicado Quim Torra en algunos diarios catalanes. Supongo que el "solo pueblo" será la Cataluña que reina en la cabeza de los separatistas, y el fascismo todo lo demás. Este tío no para de decir chorradas pero lo malo es que calan en la mente de muchos catalanes que le siguen la corriente, suficientes como para que la comunidad que preside se encuentre partida por la mitad. Se podría decir que para este individuo, siendo presidente de la Generalitat, más de la mitad del pueblo de Cataluña que legítimamente no votaron por los partidos independentistas, no forman parte de ese "solo pueblo" y por tanto están en contra y son fascistas. O eres separatista o eres fascista. No es sólo la palabra fascista la que utilizan los independentistas a su antojo. A los políticos presos les llaman presos políticos; a los prófugos, exilados; y a Puigdemont presidente de la República Catalana en el Exilio. Esos tipos, y el propio Quim Torras se toman las leyes a su manera. Se aprovechan de las que benefician a sus intereses y se pasan por el forro las que no favorecen sus objetivos. Todos los parlamentarios independentistas se acogen a la Constitución Española y a las leyes que la desarrollan para crear partidos políticos en cuyo ideario figura el separatismo sin que por ello nadie pague condena. Lo de presos políticos es una patraña que sólo ellos se creen. En virtud de que representan a partidos políticos legalizados conforme a las leyes que rigen en España (perdonen la reiteración) se presentan a unas elecciones, adquieren la condición de parlamentarios y acatan sin rechistar la ley que establece una generosa retribución que cobran todos los meses. A decir verdad la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, contados uno por uno, no votaron a los partidos separatistas, pero en España rige una ley electoral, la llamada ley d´ont, que favorece a las circunscripciones con menos población y eso dio lugar a que, sin tener mayoría de votos, los independentistas tengan mayoría parlamentaria y por tanto la ley d´ont es acatada sin rechistar. Y con esa mayoría absoluta que ha propiciado la Constitución Española, infringen su artículo primero y proclaman una república independiente de Cataluña. Y para rematar, con la facultad que le otorgan las leyes españolas, Quim Torras se sube el sueldo y cobra un 81% más que el Presidente de Gobierno.