Ya han pasado las navidades, donde el comer y el beber ha estado a la orden del día, llegaron los Reyes Magos y estos con sus faltriqueras cargadas a tope de regalos para todos. Ahora toca cambiar lo que no nos quedaba bien, la talla no era la justa o no nos encantaba el regalo. Ya han comenzado oficialmente las rebajas y ahora recuerdo aquel eslogan de unos grandes almacenes que nos decía “Quiéreteme”, al ritmo de una pegadiza canción creada especialmente para esa campaña de rebajas. Según pude interpretar, el lema elegido pretendía transmitir valores como el amor, el cariño y la diversión; ofrecer a las personas que se habían pasado la Navidad comprando para los demás, recompensa que ahora se merecen. Recompensa que consiste en dejar de pensar en qué regalar a los demás y hacernos regalos a nosotros mismos. El mensajito no tuvo desperdicio desde el punto de vista lingüístico. La “palabrita” está compuesta por una forma verbal y dos pronombres. Ya sabemos que los publicistas tienen abierta la veda para hacer lo que les dé la real gana.