Quiern busca, encuentra

Le costaba conciliar el sueño, entre unas cosas y otras los problemas acababan engulléndola, y la felicidad tan ansiada huía de ella como un gamo de un león. Desde donde alcanzaba a recordar siempre la había perseguido, pero le duraba un suspiro, apenas la acariciaba con sus manos, y ya había desaparecido. Era como el juego del escondite, que cuando descubres al que se esconde, ya se ha ido tan lejos que no puedes alcanzarlo. Ese deseo vehemente de tenerla, conservarla y apretarla contra su pecho, había sido su objetivo en la vida, pero al parecer, el objetivo de ella era inversamente proporcional. Hacía una mañana oscura, un poco fresca y desapacible, hoy se sentía bien, sentada en la terraza de su cafetería favorita, con un té humeante entre las manos, observaba a la gente menesterosa, que iba de un lado a otro, ensimismada en sus propios pensamientos. Muchos de los viandantes se mostraban taciturnos, otros enmudecidos, deambulaban solos con la vista fijada al suelo. Sintió de nuevo la necesidad de buscarla, hacía tiempo que la felicidad, ese interregno entre un suspiro y otro, no le daba un armisticio. Pagó al camarero, y salió del recinto, no sin antes darle las gracias, esa era una costumbre que nunca perdió, aunque ya estuviese obsoleta en estos tiempos de aceleración e individualismo extremo. Tenía que ir a unas oficinas, donde las colas y las protestas por la tardanza en atender al público, eran un clamor. Decidió armarse de paciencia y no dejarse llevar por el desvarío de los exaltados, y al volver la cabeza hacia un lugar en el que había colgados sobre una mesa de trabajo unos dibujos infantiles, que por su simplicidad y trazos, parecían el regalo de algún pequeño a su madre en su primer día de colegio, pudo distinguir un dibujo que le atrajo la atención. El dibujo con orlas, flechas y distintos tipos de letra, decía así: "LA FELICIDAD. Toda la vida buscándola. DONDE ESTÁ. Observa tu recorrido. ELLA. SIEMPRE. Ha estado a tu lado. CONTIGO. Compártela con los que amas." Pensó que sería el dibujo de un adulto, y sin embargo, mirando retrospectivamente, pudo recordar que hacía muchos años que ni la buscaba, ni la encontraba, como si definitivamente al crecer, renunciásemos a ella. Se paró un instante a meditar, no encontraba justificación para perder la mañana allí, mientras el mundo giraba incansable sobre su eje. El otoño teñía de gris el cielo y el mar como un espejo le devolvía su bella estampa. Sin mediar palabra, salió de allí a buscarla, quizá no la había dejado tan lejos…podía tratarse simplemente de una actitud. Marcó un número en su móvil: Mamá, donde toca hoy el vermut?