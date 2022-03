Quiero mi mes de abril

"En la posada del fracaso … //… Quién me ha robado el mes de abril / Cómo pudo sucederme a mí / Quién me ha robado el mes de abril / Lo guardaba en el cajón / Donde guardo el corazón / …" dice Joaquín Sabina en su canción "La posada del fracaso".

Y eso mismo me pregunto yo, ahora que estamos a punto de comenzar lo que debería ser un mes primaveral, máxime después de las recientes lluvias que han caído y que harán reventar con más fuerza, de la que habitualmente dota, este mes a las semillas durmientes en los secarrales que, gracias a nosotros mismos, y a nadie más, tenemos por campo.

Pero la paradoja está no sólo en que ésta será, una vez más en los últimos tiempos, una primavera desteñida de sus colores propios. Notemos que ya ni siquiera tenemos los clásicos y alegres anuncios televisivos de "ya es primavera en El Corte Inglés", que quizás por la inmediatez y sencillez de su mensaje sonaba como un aldabonazo que nos hacía cambiar la expresión de nuestras caras, recién salidas de los fríos matutinos de camino al trabajo y, a la vez, nos hacía sentir otros aromas diferentes al gris y recién acabado invierno.

¿Qué puñetas ha pasado para que nos quiten el mes de Abril? Además, ¿por qué no hemos denunciado que lo estaban haciendo? ¿Es que no hemos advertido lo que estaba sucediendo? Sin que suene a presunción, "puedo decir y digo", parafraseando a Suárez, que lo llevo viendo venir bastante tiempo. Ya hace bastante tiempo que se ha instaurado en el ambiente una adusta seriedad que no va con nuestro carácter mediterráneo, ni con nuestro carácter latino.

Con nuestra idiosincrasia va más el ansia de vivir, el disfrutar de nuestra mediterránea luz, la imaginación y la inventiva mediterráneas. De hecho, siempre hemos tenido, quizás por estar alumbrados por el sol que ahora, aparentemente, tanto se valora como fuente de recursos y prebendas, pero tan poco se agradece, claridad de ideas, ausencia de verborreas y capacidad de sintetizar en pocas palabras las soluciones a los problemas que hemos soportado, unas veces debido a un mal practicado dejar hacer, y otras, porque hemos preferido solucionarlos nosotros.

Lo cierto es que hemos ignorado aquel "no es esto, no es esto" del Maestro Ortega y Gasset. Quizás por su fama de Maestro, que superaba el conocimiento que se tenía, y se tiene, de su capacidad de diagnosis y de proposición de soluciones ante los problemas.