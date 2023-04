Nunca mejor que el Día del Libro para recordar el libro más universal que ha creado la literatura española: "El Quijote". Se eligió el 23 de abril por las muertes, en 1616, de Miguel de Cervantes ; el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare; y el escritor español Inca Garcilaso de la Vega. En realidad, Cervantes murió el 22 (lo enterraron el 23) y Shakespeare, el 3 de mayo. La confusión se da porque el calendario que usaba Inglaterra era otro y, en ese, era 23 de abril.

Sin embargo, en 1995 se convirtió en una celebración en todo el mundo debido a un proyecto de la Unión Internacional de Editores (UTE), que la presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Se reimprimió cinco veces el mismo año, por lo cual tuvo mucho éxito en su época. Como bien sabemos, la obra tiene diversidad de aventuras, personajes y ambientes. Su acción principal está constituida por tres viajes que el protagonista hace por La Mancha, Aragón y Cataluña, que recorre buscando aventuras. Acompañado de su fiel Sancho Panza, se cree caballero andante. Es la historia de un hombre imaginado, Alonso Quijano, creído del amor, también imaginado, de Dulcinea de El Toboso.

El hidalgo Alonso Quijano, a quien sus paisanos llamaban "El bueno", es un ser idealista, un loco visionario, humano, cortés, de sentimientos nobles, enamorado platónicamente de Dulcinea, Aldonza Lorenzo, erótica y tosca.

"El Quijote" en sus dos partes, la primera publicada en Madrid en 1605 -la más graciosa-; la segunda en 1615 -más barroca-, es ente todo una obra con la que han disfrutado millones de lectores de todo el mundo ya que fue traducida a los más importantes idiomas, unas 140 lenguas.

Por sus valores, su vigencia es indiscutible como sostienen sus críticos e investigadores: Unamuno, Azorín, Maeztu, Madariaga, Baroja, Rosales, Falla, Rodrigo y tantos otros. "El Quijote" debe ser leído y releído -dijo José Bergamín-, pues sus enseñanzas morales, vitales, filosóficas, son muchas y ricas". Una obra llena de humor, ironía, no exenta de melancolía. La influencia de "El Quijote" en la literatura europea ha sido enorme. Viene bien recordar la frase de José Ortega y Gasset -el mejor pensador español del siglo XX- en su obra "El espectador": "El Quijote no es un libro añejo, al contrario, me parece un libro de espíritu moderno".