He estado leyendo informes de prensa sobre el programa electoral de Vox. Confieso que me ha defraudado. Solo trata de modificar cosas secundarias olvidando lo que de verdad es necesario cambiar. Porque entienden que en estos últimos cincuenta años de democracia se han cometido tales tropelías que se hace necesario entrar a sangre y fuego para volver las cosas a su sitio. No es malo empezar intentando anular la “ola de erotismo que nos invade” censurando toda imagen de sexo en los espectáculos, aunque no aparezca tal asunto en los informes que he leído. Proponerse, por otra parte, eliminar el estado de las autonomías ya empieza a sonar de modo algo más serio. Todo se ha despendolado y se hace necesario volver a Madrid como fuente de todas las decisiones. ¿Y eso de la igualdad entre los géneros? Vamos a dejarnos de bromas: hombres y mujeres siempre serán diferentes, por mucho que se empeñen las leyes de igualdad. Derogar esas leyes es algo que se impone. Y no digamos nada de esos extraños contubernios de hombres que no son varones o mujeres que no son hembras, y cosas así. Fuera toda ley que lo permita. Y se ha caído en la trampa de que el clima está cambiando a peor y hay que tomar medidas para evitarlo. ¿Quién ha dicho eso? ¿Científicos? Nada de eso: cuatro vendidos a algunas extrañas ideologías que nos quieren engañar. Hay que seguir con las nucleares, con la quema de residuos fósiles, y utilizando sin límites del agua, que “no pasa nada”. Y en modo alguno permitir que gentes de fuera sigan invadiendo nuestro país trayendo extrañas culturas y religiones. Los que vengan, con cuentagotas, y con el compromiso de adaptarse a nuestras costumbres y religión. Y nada de exhumar cadáveres de las cunetas; no vayamos a abrir no sé qué heridas. Y si la enfermedad se torna insoportable, aguante. Y renuncie al control del propio cuerpo. Aunque, bien mirado, todo esto y muchas más cosas son detalles que están siendo permitidos por algo que es la fuente de todos estos males: la constitución. Si de verdad tenéis “de amor patrio henchido el corazón” no os podéis parar a mitad del camino: hay que acabar con ella. Vuestro sincero horizonte, así debéis proclamarlo es abolir la constitución y volver a los “principios del Movimiento”, norma elaborada desde el más profundo y sincero amor a la patria. Los que leáis esto, ya sabéis dónde van y nos quieren llevar. Yo, está claro, no voy a votarlos.