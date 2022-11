La RAE disiente del Ministerio de Educación

Lo bueno que tiene tratar de difundir un texto de la RAE es que lo mejor que uno puede hacer es entresacar y, si acaso, añadir algún comentario personal, pero sin extenderse demasiado, pues es difícil que un texto suyo se preste a confusión o equivoco, o contenga alguna línea de texto confusa.

La pasada semana, el Pleno de la Real Academia Española advirtió de las "insuficiencias" que contiene la propuesta del Ministerio de Educación para la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) compartiendo de esta forma el "malestar" de un grupo de coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad de varias comunidades autónomas, así como las "principales insuficiencias" de la propuesta ministerial que los profesores les han trasladado.

La propuesta del Ministerio para la EBAU prevé que los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten. En este sentido, la RAE considera que "pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios". Es de señalar que la propuesta del Ministerio, reitera la importancia de "enseñar y evaluar de modo competencial", pero "no aclara" cuáles son exactamente las competencias que se suponen esenciales, y "tampoco explica por qué su adquisición se habría de oponer al conocimiento de los contenidos que hasta ahora se consideraban imprescindibles". Señala la RAE que el Ministerio "pase por alto el hecho de que las capacidades argumentativa y crítica no pueden ser adquiridas en ninguna materia sin el conocimiento profundo de los contenidos a los que hayan de aplicarse", así como el hecho de que el documento ha sido elaborado "sin contar con la opinión de los profesores de Bachillerato y sin consultar tampoco con los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad".

"Lamentaríamos mucho que el texto final no se diferenciara demasiado de esta propuesta inicial y que las líneas generales que ahora la articulan pasaran a ser definitivas sin el examen y la participación de los profesionales a los que indudablemente conciernen", concluye la RAE.

Mi impresión: que los profesores de Instituto, una vez más, están molestos con el Ministerio, y que este ha conseguido que la RAE "le dé un tirón de orejas". ¡Con lo tranquila que es la RAE!