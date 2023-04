El ser humano, por naturaleza es egocéntrico. En buena parte, esa cualidad es lógica, pues es el ser superior de todos los que habitamos la tierra. Otros se sienten superiores a los otros seres vivos, pues razones científicas tienen para ello. No sé por qué he dicho lo anterior, pero el caso es que lo ppienso así, y me parece que queda bien. Pero a lo que iba, me apetece decir, sin ánimo de molestar que es lo lógico, que "estamos en Semana Santa", a secas. No es necesario poner un rostro circunspecto y decir que "estamos en Semana de Pasión". Ahora bien, lo que no me gusta es la expresión ya tan extendida de: "estamos en vacacaciones de Semana Santa". También podría decir, con mucho atrevimiento por mi parte, dados mis escasos conocimientos de lingüística, que usamos, p. e., una metonimia. Es lo primero que se me ha ocurrido. El que haya una "jartá" de días festivos en una semana que dura 8 días, para un servidor, no es estar de vacaciones. A lo que iba, que me gusta decir "estamos en Semana Santa", y al igual que comemos bacalao frito con tomate o borrachillos, por tradición, también podemos pensar en la Causa que motivó dicha tradición. Por cierto, que lo mismo que no me pierdo, por TV, el concierto de Año Nuevo, tampoco me pierdo el Vía Crucis. Me impresiona.