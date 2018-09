REGLA DE MARKOVNIKOV

Fue enunciada por el químico ruso del mismo nombre hace unos 150 años. Se estudia y a base de bien en Química Orgánica, y se refiere al camino que sigue el hidrógeno en determinadas reacciones: se va donde hay más. Por eso, como regla nemotécnica, nos decían que esas reacciones seguían el Evangelio de San Mateo: "a quien más tiene, más se le dará". Y todo eso me ha venido a la cabeza leyendo una entrevista que le han hecho al Papa, y que bajo el titular "El verdadero dinero se hace con trabajo" publica el periódico italiano Il Sole 24 ore, en la que dice que "de la lectura de los evangelios se desprende que Jesús demuestra gran simpatía (pensemos en la parábola de los cinco talentos) por los empresarios que asumen un riesgo". ¡Toma ya!. ¡Quién me iba a decir a mí que, modestia aparte, íbamos a coincidir el Papa y yo en la premisa, fundamental, de que las empresas deben rendir beneficios!.

Teniendo en cuenta que en otras partes de la entrevista da respuestas tales como: "La centralidad actual de la actividad financiera respecto a la economía real no es casual: detrás de esto se anida la decisión de alguien que piensa, equivocándose, que el dinero produce dinero. El dinero, el de verdad, se hace con el trabajo. El trabajo otorga dignidad al hombre, no el dinero." ¡Otro subidón de ego!. Siempre he pensado y, cuando he tenido ocasión, dicho que nadie trabaja por amor al arte. Puede ser que el jornal te parezca justo o no, "rácano" o generoso, pero lo cierto es que tú te lo has ganado y eso, hoy día que tanto hablamos de ayudas, esa paga que te dan no es un subsidio, ni es algo que te dan porque lo necesitas: te lo dan porque te lo has ganado.

Por otra parte, como el rosa mayormente está en las flores y en el chicle, pero en la vida menos, y las empresas de hoy están siempre con las hojas de cálculo y los "porcientos" me permito citar de nuevo al Papa: "Sé que muchas empresas dedican amplio espacio a la formación. Estoy convencido que sería muy provechoso para la empresa completar la formación técnica con una formación a los valores: solidaridad, ética, justicia, dignidad, sostenibilidad, cuyos significados son contenidos que enriquecen el pensamiento y la capacidad operativa."

Después de este párrafo me siento apabullado. ¡Con qué admirable capacidad de síntesis enuncia todos los aspectos fundamentales de la formación empresarial que habría que mejorar tanto en las empresas como en las escuelas empresariales!. Dinero hay, y gastarlo bien es cuestión de ganas.