RICHARD BURTON

El gran mérito de la televisión, es que hay televisores. Esto no solamente parece una perogurullada, sino que lo es. Pero me explico: no me gusta la televisión; pero me gustan los televisores, porque gracias a ellos he podido ver varias veces a Burton (Becket), Dustin Hoffman (El Graduado y Perros de paja), Woody Allen (aquí puede su propio personaje con los de sus películas) y algunos otros más. Es decir: puedo ver el cine y los documentales que me gustan.

Lo cierto es que todo eso me ha venido al teclado que no a la pluma por culpa de Tomás Moro. ¿Relación existente?: que me gusta copiar, pero lo bueno y citando la fuente.

Así que a lo que voy, hace unos días mi hijo mayor me regaló un documental sobre/del papa Francisco en el que éste confesaba que empezaba el día con una oración de Tomás Moro sobre el humor. Pensé, ¡esta es otra prueba de que "este hombre" tiene las ideas claras y le gusta ser positivo, ya que empezar el día con la Utopía de Moro es duro, así que mejor el humor!. Pero eso hay que verlo, y dicho y hecho, la busqué y aquí está su comienzo: "Concédeme, Señor, una buena digestión, / y también algo que digerir. / Concédeme la salud del cuerpo, / con el buen humor necesario para mantenerla...". Estos versos sirven lo mismo para un descosido que para un roto, es decir, para creyentes y menos creyentes: es un buen deseo humano. Y además, la oración termina: "... Dame, Señor, el sentido del humor. / Concédeme la gracia de comprender las bromas, / para que conozca en la vida un poco de alegría y / pueda comunicársela a los demás." Conclusión: que son buenos deseos y buenos propósitos, y que si todos fuéramos por la vida empezando el día con alegría, aunque fuéramos al trabajo o menester que nos cupa y que no es el que más nos gusta, y, si me apuran tarareando además la canción de Serrat "hoy puede ser un gran día" : " Hoy puede ser un gran día / plantéatelo así / aprovecharlo o que pase de largo / depende en parte de ti..." seguro que se nos harían los días más llevaderos.

Cuando he dado una charla sobre Orientación Laboral, siempre he tratado de "meterles en la cabeza" a los participantes, que no oyentes, que para encontrar el trabajo que quieres hay que empezar por buscarlo con buen talante: "de buen rollo", y pensando que ahí está (como la puerta de Alcalá) pero que no os habéis tropezado el uno con el otro por quién sabe qué razones. Pero si no cejas en el empeño, al final os encontráis, ya que el negativismo hunde en la miseria a cualquiera, y el positivismo ayuda a vencer casi todo. Además: te lo pasas mejor.