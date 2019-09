RICO O POBRE DE SOLEMNIDAD

Después de los acontecimientos que están ocurriendo en estos tiempos, en los que la escuela es víctima de un proceso apocalíptico, que la caracteriza por coger el camino más fácil alejándose del esfuerzo que requiere el saber conjugar la demanda social social con la formación didáctica, formación que a priori es parte del primer plano del alumno.

Conocido y de dominio público son las circunstancias a las que nos tiene acostumbrados nuestra Real Academia, que con buen criterio incorpora todos aquellos vocablos que tienen un gran dominio público, no obstante, yo me niego a escribir palabras como "pirsin "o recordar el debate sobre las reglas de acentuación, o la perdida de la "che" o la "LL", o cuando en el siglo XVIII se intentó suprimir la "y". Bien, pues a todo este debate, le sumo la expresión jocosa de Don Miguel de Unamuno cuando escribió "iglesia" con "h", replicándole un alumno: "D. Miguel ha puesto usted iglesia con h", a lo que le contesto: "si, porque en mi pueblo todas tienen torre". En fin, a toda esta parafernalia si le sumamos el móvil y el ordenador empleado de una forma excesiva, nos da como resultado la carencia y el poco contacto de nuestros alumnos con los profesores, cuestión que considero muy importante, y como no; últimamente se ha puesto de moda el "lenguaje inclusivo" a los que algunos académicos como el señor Reverte se han opuesto. Pero bueno, haciendo alusión al proverbio que dice: "no hay mal que por bien no venga" me doy por satisfecho contemplando la estampa de mi amigo Tico, indigente que tiene por asiento una caja de cartón y por respaldo la pared de una céntrica calle de Almería. Pasa largo tiempo esperando que alguien se apiade y suelte alguna moneda sobre su caja de cartón, eso sí, todo el tiempo nos deleita con la bella estampa de estar leyendo un libro. Yo le llamo mi amigo Tico, y desde luego que es bella la imagen de ver a alguien leyendo un libro, sobre todo en estos tiempos en los que está en alza el móvil y el ordenador; mi amigo Tico, no sabe de reuniones, ni de toda aquella gente que se da tantas palmaditas en la espalda como zancadillas se ponen, Tico, no solo piensa que un libro es el mejor amigo del hombre, además que palabra libertad tenía que venir de libro, Tico, es sencillo y no pertenece a la esfera de los grandes personajes, tiene una profesión desahuciada, la de sin techo, la de pobre, que si bien estaba muy reconocida en la Edad Media, pero ahora dentro de nuestra sociedad está mal calificada. En fin, permítanme que les diga que me emociono cuando paso por delante de él, me afloran muchos recuerdos, y pienso además que Tico, sí que pertenece a esa España de sabor a caña que cantaba Cecilia, por eso querido amigo quiero romper una lanza por tu conducta y porque creo que estás tan olvidado como afortunado eres.