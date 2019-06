ROCIO GARRIDO, CREANDO ESCUELA

Decía el pintor David Hockney que no es necesario creer en lo que dice un artista, sino en lo que hace. Siendo así, no podemos nada más que rendirnos ante la evidencia de los hechos que, año tras año, nos regala la artista almeriense Rocío Garrido. Sí, artista. Porque, aunque por profesión pueda hablarse de ella como bailaora, al desplegar su talento encima de un escenario, nos queda claro que por sus venas corre precisamente eso, arte. Ahí están los alumnos de su escuela de flamenco del barrio de La Cañada de Almería para constatarlo.

Esta ilustre almeriense fue la culpable de que la noche del pasado miércoles se pudiera celebrar en el Auditorio Maestro Padilla el III Festival de Flamenco, presentado por Alfredo Casas, un evento que sirvió para comprobar que, con muchas ganas y saber hacer, y sin ayuda institucional, queda cantera en nuestra provincia para seguir manteniendo y poniendo en valor este género, y que, aunque no se conozca suficientemente, tenemos entre nosotros a una verdadera profesional de ese gran oficio que es la danza flamenca, y una tutora de nuevas generaciones. El espectáculo comenzó con el baile entregado y profesional de los más pequeños, sus "flamenquines"; continuó con la ilusión, corrección y destreza de los jóvenes, y también de las otras jóvenes, que portaban esa afición y duende transmitido por su maestra; maravilló el baile de bata de cola, jugando con la luz y música del escenario; y terminó la velada con el cuadro musical, digno de admiración por el cante, cajón y palmas, todo ello a la altura de cualquier gran festival, pero, rindiéndome ante ese instrumento que Lorca describía como "el corazón malherido por cinco espadas", me quito el sombrero por el Niño de la Fragua, todo un genio que hace hablar a la guitarra. Debemos pedir, y deseo, que eventos como éste se repitan más a menudo en nuestra ciudad, que sean apoyados y promovidos por la Administración, porque crean y fomentan la cultura de nuestra tierra, ese tesoro que gusta ensalzar pero que, a la hora de la verdad, e inexplicablemente, muchos olvidan. Y concluyo estas líneas repitiendo las palabras de nuestra protagonista, Rocio Garrido: "Lo que más me gusta, es poder expresar mediante el baile, el sentimiento y la emoción que me transmite el flamenco." Y a nosotros, verlo, y que lo sigas transmitiendo a los demás. Hasta el próximo año.