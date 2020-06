Racismo y antiracismo

La globalización informativa caracteriza a nuestro tiempo. Lo sucedido en un país lejano toma relevancia informativa, genera controversia y acaba por tener incidencia política a miles de kilómetros de distancia.

Lo acabamos de vivir con la muerte del afroamericano George Floyd. Centenares de personas a las que la muerte de más de 40.000 españoles no había conseguido movilizar, pese a la responsabilidad ineludible de administraciones de distinto color, salieron a protestar por la muerte del estadounidense. Denunciaban un racismo institucional "transoceánico", puesto que -según denuncian- se da por igual en el país del expresidente Obama y en el del actual vicepresidente Iglesias.

La izquierda, agitadora de estas movilizaciones, ocupa desde hace décadas buena parte de las instituciones que, supuestamente, impulsan, ejercen o toleran las actitudes racistas. ¿Es la izquierda española racista? Pues, aunque los chistes antisemitas del exconcejal de Podemos en Madrid, Guillermo Zapata, pudiesen justificar la opinión contraria, no creo que podamos afirmarlo. En España no hay racismo. Afortunadamente. Al menos no lo hay de forma significativa. Contribuye a que esto sea así la cosmovisión católica -por tanto, universal- que impregna aún a nuestra sociedad. Aunque dicha cosmovisión es rechazada por buena parte de los españoles, sin ser conscientes estos de ello, edifican sus valores desde una concepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto, católica. Es una herencia de siglos que se resiste a desaparecer. La propia caracterización de España como nación es ajena al hecho racial. "España no se justifica por tener una lengua, ni por ser una raza, ni por ser un acervo de costumbres, sino que España se justifica por una vocación imperial para unir lenguas, para unir razas, para unir pueblos y para unir costumbres en un destino universal", diría en el Parlamento José Antonio Primo de Rivera. La izquierda agita el inexistente racismo porque en la división y en el conflicto consigue nuevos adeptos. Abandonada la lucha de clases, la izquierda posmoderna suple la controversia clasista por la lucha de sexos, la emergencia climática o el racismo.

Pero racistas y antirracistas tienen, paradójicamente, algo en común. Ambos ponen a la raza en el centro de sus construcciones ideológicas. Para los demás, para la inmensa mayoría de los españoles, el asunto racial carece por completo de importancia.