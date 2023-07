La importancia de Almería en el contexto político nacional no para de aumentar. La última muestra es la presentación de la campaña nacional de Vox para las próximas legislativas. Santiago Abascal, candidato a la presidencia del Gobierno (en realidad, a la vicepresidencia), presentó su campaña en El Ejido, debido a lo cual hemos estado en las cabeceras de todos los telediarios, diarios y demás medios. ¿Esto ha sido por casualidad, por sorteo o por orden alfabético? Obviamente, no. El líder de Vox ha preferido jugar su primer partido en casa, porque en El Ejido hay un evidente granero de votos para la extrema derecha. El motivo principal es la numerosa presencia de trabajadores inmigrantes, imprescindibles para el funcionamiento de la economía; no solo de la de El Ejido, sino la de toda Europa, pero en este caso más por la dureza del trabajo en los invernaderos. Entonces, ¿por qué el rechazo? Está claro que no ha habido una política inmigratoria. Como decía ayer en este mismo espacio Luís Ibáñez Luque “¿Qué políticas de integración o inclusión se han puesto en práctica?” En España, ninguna. En Francia o Gran Bretaña, donde el problema empezó mucho antes, han optado por dos caminos diferentes: GB por el dejar vivir, que vengan los “pakis” y se las busquen, y los franceses promoviendo la integración en la patria francesa. Esto, naturalmente, en teoría; en la práctica lo que han hecho unos y otros son guetos, como los tristemente famosos “banlieues”, que cada poco tiempo revientan.

Aquí también hemos construido guetos: los barrios para gitanos en muchas ciudades españolas. En Almería, Los Almendros y el Puche, este último hoy mayoritariamente ocupado por magrebíes. Y todos sabemos lo que sale de un gueto: todo menos integración. Otras soluciones, que han que ser muy bien estudiadas, tienen que incluir alguna forma de integración. Pero eso es lo que más inquieta a muchos votantes, por lo que los políticos no le hincan el diente al problema. Sin embargo, para la economía almeriense, dependiente de la exportación agrícola, el peligro real es que nos pidan ya las certificaciones de sostenibilidad que están exigiendo los consumidores europeos y americanos para muchos productos de consumo, desde las maderas para muebles o el papel para los libros, hasta, naturalmente, los productos alimenticios. En Huelva ya se están poniendo las pilas. A ver aquí si caemos del guindo