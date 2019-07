El Lazarillo de Tormes vive en nuestros días con la voz y la presencia de un juglar que camina por este mundo a lomos de la palabra, y la profundidad del silencio de pensar: Rafael Álvarez "El Brujo". Confieso que he ido en su busca como bálsamo de Fierabrás cervantino. El presente duele cada vez más. Resulta muy difícil en este escenario de la vida encontrar un mínimo de coherencia, de sentido de la integridad, es decir, no pensar una cosa, decir otra y hacer otra. Tenemos gravísimos problemas en España de educación, aprendizaje, convivencia, administración de recursos y respeto por la justicia. Impera la ley del más necio e irresponsable. No hay otro camino para solucionar este entuerto que la educación, el aprendizaje y la cultura. Mientras nuestras hordas de políticos profesionales, que ¡claro que necesitan sus apaños para vivir en su particular Olimpo!, se juegan a los dados nuestro presente y la esperanza y creatividad del futuro de nuestros hijos, hay personas que plantan árboles sin importarles si podrán disfrutar de su sombra. "El Brujo" es una de esas personas. Otras muchas son anónimas, y él es el juglar que canta sus poemas. Dice que en España "hay que ayudar al talento porque la mediocridad se ayuda sola". Rafael Álvarez me deja impresionada, y a la vez reconfortada, cada vez que le escucho explicar que es la cultura. Canta el juglar: "la cultura es un instrumento para la evolución de nuestra mente, y para desarrollar los valores que nos acercan a los demás. Para desarrollar aquello que nos acerca a nosotros mismos". Brillante explicación para comprender porque nuestros políticos temen a la educación y se afanan en enjaular la cultura. Se apropian de la política porque aman el poder por el poder, no el estado de derecho y obligaciones mutuas y solidarias. Emplean como máscara los valores de la democracia que gritan hasta el agotamiento pero que traicionan con suma crueldad. Adiós educación y hasta nunca separación de poderes: hola tiranía brutalmente mediocre y parasita. La cultura tiene un papel imprescindible en nuestras vidas porque nos facilita el camino a la libertad responsable y compartida, mediante el conocimiento de nosotros mismos como individuos. Encontrar nuestro talento personal y desarrollarlo. Cada persona es un ser valioso para sí y para la humanidad.