Me he enterado del fallecimiento del poeta granadino Rafael Guillén, Premio Nacional de Poesía en 1994, escritor que tuvo una gran relación con Almería. Su familia procedía de Uleila del Campo, pueblo que recordaba cuando surgía alguna conversación sobre la tierra almeriense. Me acuerdo del acto celebrado en Arboleas, con motivo de la presentación del libro “Gilabert en el aula”, en noviembre de 1997. Este libro fue elaborado por un grupo de profesores del IES Valle del Almanzora, centro del cual fui Director por aquellos años. Esta obra era una Unidad Didáctica Interdisciplinar, en la que se centraba el currículo en torno a la obra del escultor Pedro Gilabert. Para la portada solicité a Rafael Guillén que colaborara con un poema, siendo recibida mi petición con gran amabilidad. Rafael Guillén me atendió con generosidad, amable y afectuoso. Accedió a visitar Arboleas para el acto de presentación de esa obra, de la cual fui organizador y coordinador de su edición. En ese acto de presentación, también estuvo presente el gran Julio Alfredo Egea. Años más tarde, en febrero de 2000, colaboró en otro libro cuya edición también dirigí, titulado “Campos de Luz. Homenaje a Gilabert”, editado, al igual que el anterior, por el Ayuntamiento de Arboleas. Esta última obra quería exaltar, a través del personaje de Pedro Gilabert, y su obra, la tierra almeriense, la personalidad de sus gentes, el arte realizado en este lugar de España. Para ello se buscó la colaboración de poetas y pintores relacionados con esta provincia, participando con sus poemas José Ángel Valente, creo que fue una de sus últimas colaboraciones, sencillo cariñoso y desprendido cuando le propuse el proyecto, Rafael Guillén, Julio Alfredo Egea, José Lupiáñez, Antonio Enrique, Ángel García López, José Antonio Sáez, Domingo Nicolás, Juan José Ceba, Gonzalo Pozo, Martín Torregrosa y el que suscribe. Aportaron sus ilustraciones para los poemas, Carmen Pinteño, Andrés García Ibáñez, Ginés Cervantes, Diego Bonillo, Pepe Bernal, Montesinos, José Antonio Acosta, Eduardo García Sánchez y Germán Bandera. Rafael Guillén fue un poeta que con su sencillez en el trato, su disponibilidad para ayudar a otros escritores, engrandecía su figura, lo cual se reflejaba en su poesía, palabras cristalinas, cuyo sonido encadenado desprendía claridades, ajustadas con precisión, con sobriedad y concisión, directas a la reflexión sensitiva, en un ritmo de modulación tranquila, y de sonidos evocadores.

Rafael Guillén, gran poeta de Andalucía, su recuerdo queda en aquellas tardes de Arboleas.