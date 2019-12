Ralentización del empleo

Adiferencia de lo que ocurre en el resto del país, Noviembre no es un mal mes para el empleo en Almería. En realidad, el último trimestre del año es el mejor en cuanto a reducción del paro. De ahí que me pregunte qué sucederá a comienzos de año, cuando las cifras no sean el trampantojo que son ahora. ¿Por qué trampantojo? Verán, en noviembre ha descendido el paro y aumentado la afiliación a la Seguridad Social en nuestra provincia. Por primera vez el dato de trabajadores en alta supera los 300.000, en concreto 302.211 como media mensual, y supone la cifra más alta desde que tenemos registros. En paralelo, el paro baja 1.142 desempleados. Salvo un cataclismo, el año terminará, por tanto, con la cifra de paro más baja y de afiliados más alta en once años. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, al igual que ocurrió en octubre, el descenso de este mes es el menor desde 2012. Lo que es tanto como decir que llevamos, seguidos, los dos descensos del paro más bajos desde el inicio de la recuperación. Y son los mejores meses para la reducción del desempleo. Llegará el invierno. Me temo que, entonces, se verá ya que, al igual que ocurre en el resto del España, la tendencia negativa del empleo no se ocultará a nadie. ¿No se lo creen? ¿Quieren una señal más clara? Pues la tenemos: la nota de prensa del Gobierno en funciones. Cuando el titular destaca que el paro se reduce en el último año, la traducción mental es que este mes ha vuelto a subir. Quizás importe poco discutir si lo que sucede es porque tras seis años de reducción del paro, los síntomas de agotamiento son los normales, las plantillas están cubiertas y el incremento de producción se hace con horas extraordinarias. O bien, si al ser el empleo el primero en salir de la fiesta y el último en llegar (las decisiones sobre contratar o despedir se producen cuando se afianza la recuperación o cuando se vislumbra la desaceleración) estamos viviendo eso, que las empresas retrasarán sus decisiones a ver como evoluciona todo, incluido la formación de Gobierno. En cualquier caso, nos hemos convertido todos en esperandos. Esperando a un Gobierno, esperando alguna decisión que proceda de ese Gobierno, esperando a ver por donde evoluciona la economía. En lo que llevamos de año el desempleo se ha reducido en Almería un 2,5%, el año anterior un 4%, el de antes un 6% y el de antes del de antes un 9%. A este ritmo volver a niveles de paro similares a 2007 se torna difícil e imposible si, además, seguimos con la incertidumbre sobre cuáles serán las normas laborales que estén vigentes de aquí a un año.