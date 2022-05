Ramalazo de Alfonsismo

La cabra tira el monte. Hablamos estos días de un histórico ascenso a Primera que va a abrir una nueva era en nuestro balompié, por el potencial de inversión y deportivo que tenemos con Turki. Estábamos todos expectantes por el partido del sábado ante el Alcorcón, que puede ser nuestro regreso a la elite, y estábamos indignados con la LFP y sus absurdos horarios, perjudiciales para la afición, particularmente los más jóvenes, hasta que vino el club y en un ramalazo más propio del Alfonsismo puro y duro decidió bloquear la venta de entradas online, sacando las entradas del sábado a la venta sin aviso previo ni de esta apertura de venta de entradas ni del hecho de que no se podían adquirir online. Las colas eran tan largas como cuando a Alfonso se le ocurría hacer 2x1 y cosas así. Las entradas volaron en cuestión de horas, faltaría más, pero el club ha fallado a su masa social. Porque su masa social no es solo la que vive en Almería capital. La masa social trasciende fuera de la capital, e incluso fuera de la provincia y de España, como es mi caso. Hay muchos aficionados almerienses, ilustres, a los que el club ha ninguneado con esta decisión. Hay mucha gente que merecía tener las mismas oportunidades que otros para adquirir las entradas, pero no se las han dado y no podrán estar el sábado en el Mediterráneo o, en otros casos, no podrán llevar a sus hijos con ellos, a sus sobrinos, a sus padres, a sus seres queridos con los que vivir un día histórico. El club se lo ha robado y ha empañado una jornada que tenía que ser festiva, pero que va a tener esta mancha. Yo, que vivo en Londres, sé lo mucho que me habría jodido esto de no ser porque pago religiosamente mi abono cada verano. Tengo el abono y pienso usarlo. Pero de no tenerlo, ¿no habría tenido derecho a disfrutar este partido? ¿En qué cabeza cabe que, para ir al partido, solo pueda comprar la entrada de forma presencial cuando vivo a miles de kilómetros? Inadmisible. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto para que no vuelva a suceder.