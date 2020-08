El alma ancestral de la Madre Rusia no decae. No pierde su esencia fundada por Ivan el Terrible y asentada por los tres siglos de la dinastía Romanov. No la perdió ni durante el comunismo, con sus egregias figuras Lenin, Stalin y Breznev. Hasta el tradicional apelativo de "padrecito" pasó de los zares a Stalin, y todo parece indicar que ahora lo ostenta el no menos eterno Putin, zar y padrecito a la vez. En la última época de los zares, bajo el reinado de Nicolás II, tuvo gran predicamento un individuo llamado Rasputín que se hacía pasar por monje, vidente y sanador; en realidad, era un embaucador que enrolló a aquella corte, especialmente a la zarina Alejandra.

La Rusia actual también parece haber heredado la forma tiránica de gobernar y el uso abundante de policías secretas todopoderosas, de larga historia: la poderosa Ojrana zarista fue utilizada por los bolcheviques, simplemente cambiándole el nombre por el de "Cheka". En 1920 pasó a llamarse GPU y posteriormente NKWD, que controlaba también los campos de concentración de Lenin y Stalin. De la extinta NKWD surgió la KGB, el mayor servicio secreto de la historia. Ahora se llama FSB y está bajo el mando directo del padrecito Vladímir Putin, que a su vez fue policía secreta cuando el comunismo. Todo encaja. Pero Putin no se conforma con ese poder. A quienes recuerda con similar o mayor énfasis es a los Borgia, aquella saga de papas de origen valenciano, que hacían y deshacían en Roma con poder omnímodo y sin pararse en escrúpulos para usar venenos y puñales. La diferencia está en el tipo de venenos que usaban los Borgia y los que usan ahora los exsoviéticos. Aquellos tóxicos renacentistas serían hoy detectados con facilidad por un laboratorio de Haití o Syldavia. Cosa que no ocurre con lo que quiera que tenga en su cuerpo serrano Alexei Navalni, opositor al gobierno de Putin. Los médicos rusos, desde luego, no han encontrado nada. A ver si encuentran algo los de Berlín, donde se encuentra desde el sábado. Más difícil aun será encontrar al culpable del envenenamiento, si es que lo ha habido. Ya hemos tenido precedentes con otros varios envenenados, todos ellos relacionados con el espionaje ruso, en cuyos casos se encontró el agente causante (polonio casi siempre), pero no el agente secreto que lo administró en plan sicario de los Borgia. De Putin en este caso.