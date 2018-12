Rastreando el olvido

1939 Marzo 29. El Desfile de La Victoria. En el parque Los Legionarios pavonean su arrogancia. El 4 de abril se inicia la publicación del periódico Yugo, órgano de la falange. Se había imprimido en los talleres del periódico Diario de Almeria, propiedad de mi padre, que había sido incautado por los artificices de la liberación. Durante la guerra había sido incautado por los sindicatos marxistas. Mi padre recibía 600 pesetas mes como compensación para que la familia pudiese sobrevivir. Los falangistas, sin embargo, no solo arrojaron a mi familia a la más absoluta miseria sino que cuando Franco deba plazos para reclamar las empresas incautadas, mi padre era detenido para impedirle reclamar, y "retenido" en la comisaría de policía hasta que el plazo expiraba. El tercer plazo duró 3 meses. A mi padre le dijeron "Don Juan no sea usted cabezón". Mi padre aprendió la lección. Dejó de reclamar. Fin de la historia. Importábamos vino fino de Montilla en garrafas de 16 litros , lo embotellábamos en medias botellas que recogíamos de los bares y lo vendíamos a las casas de putas de Las Perchas, situadas a la espalda de La Plaza Vieja, hoy desaparecidas. Yo con 14 años entregaba la mercancía y cobraba las facturas. Me conocían todas las putas de Almería, conmigo eran muy amables, incluso cariñosas, siempre castas y correctas. Comprendía la miseria en que vivían, eran víctimas del hambre. Yo vivía en la Dicha, la última calle decente. En la esquina vivía Antonia, mujer joven, espléndida, fresca, noble. Era "mantenida", la visitaba un señor con aire de terrateniente. Tenía una hija, posiblemente el producto de un "abuso de señor". Ella me invitaba a bailar en su casa, siempre bailé bien, y me ofrecía cigarrillos situados entre sus dos espléndidos "encantos". Yo, tímido siempre, incluso hoy, no supe mover ficha, ella tampoco, nuestra relación fue siempre puramente coreográfica. Años más tarde me dijo que le hubiese gustado seducirme, yo era muy guapo, pero que no se atrevió por respeto a mi padre. ¡Que error y que pena!. La recuerdo con ternura y con tristeza porque, a pesar de tener una hija menor, acabó suicidándose. He visitado esa zona recientemente, el panorama es desolador, la casa, frente a la mía, donde vivía Lola, tísica a causa del hambre, no existe. La casa de Antonia tampoco. Han desaparecido las casas pero no La tragedia. ¡La Imagen del dolor es imborrable! Escribiendo estas lineas descubro que soy, en el fondo, un sentimental, mis ojos traicionan mi caracter sobrio, mi temperamento sereno, mi disciplina intelectual. Nunca un hombres es más grande cuando llora.

