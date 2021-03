Razones para la esperanza

Todos hemos y seguido sufriendo. Estos meses no los olvidaremos nunca. Varios amigos y conocidos sienten temor o ansiedad con motivo de la pandemia que padecemos. El temor puede entenderse como el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Mientras que el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Me gustaría que estas líneas sirvan, para quien las lea revise sus conductas recientes y superen sus temores infundados y se llenen de esperanza. La esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Se puede comprobar los efectos positivos del confinamiento en las familias, por ejemplo. Ya que la intensa convivencia familiar ha hecho posible valorar más la familia, la vida del hogar, de las relaciones entre padres e hijos, se ha facilitado la comunicación entre el hombre y la mujer al estar mucho tiempo juntos, etc. El ejemplo arrastra. Esto es lo que está ocurriendo con el ejemplo de tantas mujeres y hombres, que su trabajo ordinario, se están dejando la vida por los demás, tratando por ejemplo con cariño a los enfermos y familias- Hay profesiones que a partir de ahora se valoran más y mejor al comprender que son un servicio necesario para la calidad de vida de las personas. Médicos, enfermeras, cajeras del supermercado o las personas que atienden el pequeño comercio de proximidad, los barrenderos, policías, etc. Se ha puesto de manifiesto la importancia del espíritu de servicio como alma de la sociedad en la que vivimos. Han surgido muchas iniciativas de solidaridad en todos los ámbitos para ayudar a satisfacer necesidades y deseos básicos de la calidad de vida. Los servicios de ayuda se han potenciado. La experiencia de estos meses nos recuerda que necesitamos de la ayuda de los demás para llevar una vida plena. Ayuda a los mayores, a los necesitados. a las personas que viven en soledad sean mayores o no, etc.

También se ha podido comprobar que con la pandemia se ha producido un refuerzo de la religiosidad en todos los credos. Muchos sienten la necesidad de Dios y de dar un sentido a sus vidas con una orientación trascendente.

Me parece que éstas y otras razones despiertan en nosotros un horizonte de esperanza, de optimismo y sentido positivo. Se me viene a la cabeza la letra de la canción "Color esperanza" Este es el estribillo: «Saber que se puede querer que se pueda/Quitarse los miedos sacarlos afuera/ Pintarse la cara color esperanza/Tentar al futuro con el corazón»