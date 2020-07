Reactivar desde el casco histórico

Una de las señas de identidad de Almería es su capacidad de entender las crisis como una oportunidad de crecimiento y superación. Esa determinación, sumada al talento y la capacidad de trabajo, ha hecho de nuestra capital y provincia una referencia en muchos aspectos. Y el modo en que estamos afrontando la progresiva recuperación del impacto inicial del coronavirus está siendo también un ejemplo de que el trabajo y la planificación dan siempre sus frutos. En el Ayuntamiento de Almería venimos trabajando desde el inicio de la actual pandemia en hacer de la actividad cultural uno de los motores de recuperación de la normalidad en nuestra ciudad, tal como definimos en el plan Reactiva 20, que está suponiendo una plataforma de apoyo a la sociedad almeriense en su progresiva recuperación del dinamismo paralizado por la crisis sanitaria. En este sentido, hemos adaptado una de las citas de más éxito de los últimos años como es el Cooltural Fest y lo hemos transformado en el COOLTURAL FEST GO!, un ciclo de conciertos y espectáculos que tendrá lugar a lo largo de todo el verano, entre el 17 de julio y el 13 de septiembre, con aproximadamente 25 eventos, que se realizarán en distintos escenarios de la capital, y una Ruta Gastromusical, que funcionará tanto antes como después de los conciertos. Hemos trabajado de la mano de especialistas para diseñar los formatos de estas actuaciones de manera que podamos disfrutar de la música de un modo diferente: más íntimo, más personal y con total seguridad sanitaria. Pero además, este nuevo festival aporta a Almería una perspectiva que me atrevo a calificar de histórica, porque las citas van a tener como escenario el futuro eje urbano Plaza Vieja, Alcazaba y La Hoya, que define el futuro del casco histórico de Almería como un nuevo entorno social y cultural en pleno centro. El COOLTURAL FEST GO! va a estrenar un escenario natural único como La Hoya, el espacio entre la Alcazaba y San Cristóbal, que hemos acondicionado por su amplitud para ofrecer conciertos con distancia y que va a tener además la belleza natural e histórica de un entorno de murallas iluminadas. De este modo no sólo avanzamos decididamente en el objetivo de hacer del Casco Histórico una zona amable y abierta capaz de atraer actividades y vida en el corazón de Almería, sino que además recuperamos una parte importante de la normalidad del verano almeriense, que es la mejor época del año en la mejor ciudad del mundo.