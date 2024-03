La realidad aceptada es aquella que es compartida por todos, cualquier desviación hacia la interpretación distinta de su veracidad es rechazada, siendo considerada por la lógica imperante como producto de una mente irracional.

Pero hay sujetos cuyo ingenio trasciende las normas comunes impuestas por el modelo social, descubren otras posibilidades en la representación del significado del mundo tangible. Intuyen la realidad utópica, su posibilidad de existencia, y se aventuran, como D. Quijote, por esa existencia alternativa. Donde los Sanchos ven molinos D. Alonso Quijano descubre gigantes. Son dos realidades diferentes pero acopladas en el mismo lugar. Es por lo que Jorge Luis Borges, en Avatares de la tortuga nos dice que:” Hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso.”

El Caballero de la Triste Figura alumbra esos resquicios, ojea entre sus aberturas y encuentra un mundo diferente, donde reina la fantasía, magos, duendes, hechiceros, princesas y gigantes. Se deja llevar por su propio criterio, rechazando las convenciones culturales impuestas. Gracián, en su Oráculo, afirma que siempre es más el interior que el exterior en todo, pues depende del juicio propio. El conocimiento de la verdad no sólo está ligado por lo que nos explican las creencias aceptadas, las cuales describen el Mundo percibido, sino que también se asocia a la intuición, mediante la cual se accede al Mundo sentido, es así, según exponía el filósofo H. von Keyserling, como se comprende el significado de las cosas.Pero D. Quijote no repara en que sólo puede ser una posibilidad la existencia que vislumbra, dejándose llevar por su imaginación desbocada. No pone en duda la nueva realidad descubierta. En cambio, el Bachiller Sansón Carrasco es conocedor de esas posibilidades, y vive resignado con la que le ha tocado existir, aspirando sólo a la adecuación de su espacio vital, comprendido, para vivir. Así lo describe Italo Calvino en Las ciudades invisibles, en palabras de Marco Polo, cuando dice que el infierno de los vivos está entre nosotros, proponiendo dos maneras de vivirlo, una aceptando la realidad como es, confundirse con ella, y otra es buscar el lugar donde no está el infierno, saber distinguir su presencia, y conservarlo. Esta última opción es la más difícil, sujeta a la crítica inquisitiva de los Sanchos, ciegos y conformistas, aparte del trabajo continuo del entendimiento para ensancharlo.