Tomas Mann publicó en 1924 una obra excepcional. Hoy no cabe recomendar su lectura salvo para lectores muy avezados. Pero La montaña mágica tiene una inquietante actualidad en estos días.

El protagonista, Hans Castorp, viaja a un sanatorio en los Alpes para visitar a su primo. El tiempo transcurre allí de forma diferente. Las estaciones se diluyen en medio de la nieve. Y no se sabe muy bien qué día de la semana es ni importa realmente. Lejos de las ciudades, la pequeña comunidad del sanatorio vive entregada a sus rutinas: la medicación, las horas de las comidas, los descansos prescritos, el paseo por los alrededores. Quienes se encierran allí por su voluntad saben que forman ya un grupo que nada tiene que ver con las agitaciones de fuera. Dentro, todo funciona como un reloj y solo hay que renunciar a algunos derechos y seguir las instrucciones de los doctores. En esta comunidad el médico ejerce casi un poder absoluto, pero con cierta benevolencia. Se encarga de ir convenciendo a los residentes, con plazos suaves de 3 o de 6 meses, de aplazar el momento de irse. Todos son personas con ciertos recursos y pueden llevar una vida ociosa. Al poco tiempo descubren, además, que el retiro es más placentero que su vida anterior. La renta se cobra puntual como estos días la jubilación o la paga del funcionario. Las comidas son abundantes. No hay las tontas preocupaciones de la vida diaria. Y los cadáveres se retiran siempre de la residencia con sigilo para no romper la calma ni el buen ánimo.

La estancia de Hans Castorp, prevista para unas semanas, durará años. Aprovechará para filosofar sobre el tiempo y el espacio. Los diarios no le interesan. Allí no llegan las discusiones políticas o se diluyen en los argumentos retóricos y las consideraciones generales sobre la religión o la libertad que utilizan Naphta y Settembrini para diversión del protagonista. Y, si acaso, se observarían con la misma curiosidad que hoy las voces de los vecinos comentando que hay menos colas en El Día o que no hay tales productos a partir de las seis.

Sin embargo, una mañana, en medio de la paz de las nieves, estalla la Primera Guerra Mundial. Nuestro Hans debe partir y termina con los pies hundidos en el barro y la bayoneta en las manos. Mann no nos aclara si seguiría reflexionando sobre el tiempo.