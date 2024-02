Les supongo cansados de leer y escuchar hablar de agricultura, de tractores y de precios que cobran las familias del campo. No crean, nosotros también estamos hasta más arriba del gorro, pero hay que seguir, como bien dicen ellos la ruina del campo será la de nuestras neveras vacías. Esperemos que a partir de mañana se hable de lo que pagamos los consumidores, que los precios se han ido por las nubes, y no vemos al gobierno preocupado por ello.

Hace un par de semanas el secretario general de Ccoo, Unai Sordo, se dejó venir con aquello de que los agricultores manifestantes eran en su mayoría empresarios. No sé si el señor Sordo ha trabajado en el campo o lo conoce, pero no dio esa impresión.

El secretario general de los socialistas almerienses dijo que los agricultores protestones eran cercanos a Vox. Cierto que una señora, cuyo nombre no merece recordar, y que en otro tiempo estuvo en el partido de Abascal, dijo cuatro barbaridades de las que espero que pague ante la justicia.

Al señor Planas, ministro del ramo, y encima andaluz, no se le ocurrió otra cosa que decir: “En Europa no siempre se ha escuchado a los agricultores”. Los hay que están en el cargo y no deben saber para qué. Don Luis, que usted forma parte de ese gobierno europeo que toma decisiones, que es usted el que tiene que negociar las Pac y otras cuestiones, que es usted el que lleva la voz de los agricultores españoles. Tendría que haber dicho, y lo mismo es cierto, que pinta usted menos en Bruselas que Pepe leches. Y claro, usted ni pincha ni corta y pagan ellos. Tendríamos que mandar a mi amigo Javi de Abrisol, que seguro pinta más y mejor que usted.

En medio de esta caterva de políticos y sindicalistas, aparece una voz, la de Nuria López, líder de Comisiones Obreras en Andalucía, y pone algo de sensatez en medio de tanta voz inútil como ha ido apareciendo en estos días. Nuria visitaba Almería y en una rueda de prensa, decía lo que piensa la gran mayoría de los ciudadanos, que los agricultores tienen razón en sus reivindicaciones, que los agricultores vienen soportando desde hace años una política desde Europa, que han seguido los gobiernos nacionales irracionalmente, y que se ha cebado en ellos. No conozco a Nuria López. No he tenido la oportunidad de hablar con ella, no me importaría, y es que de vez en cuando oír voces, saber de pensamientos y de expresiones así reconfortan en medio de este mundo de mentiras, de intereses, la mayoría espurios, en los que nos meten políticos y sindicalistas de medio pelo.