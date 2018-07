Reconocimiento tardío

En mi etapa de concejal, Ana Jelin, una productora teatral, y Agustín Gómez Arcos se pusieron en contacto conmigo para que el Ayuntamiento colaborase en la producción de Los Gatos, con Héctor Alterio y Paco Casares en el reparto interpretando a dos beatas fanáticas. Me reuní en Madrid con el autor y me puso al corriente del proyecto que me pareció muy interesante pero en la concejalía de Cultura estábamos, como aquel que dice, a dos velas. Siendo imposible aportar una cantidad del escaso presupuesto del que disponía, me dirigí a la Dirección General de la Junta de Andalucía cuyo responsable era el almeriense Pedro Navarro que atendió mi petición y prometió colaborar con una cantidad respetable ( seis millones de pesetas). Contando con esa ayuda empezaron los ensayos y cuando el proyecto estaba a mitad del camino, me anuncia el Director General que no podía cumplir su promesa. Haciendo de tripas corazón, tuve que comunicar la noticia a los interesados y lo más que puede hacer, fue ofrecer un caché de dos millones de pesetas por el estreno en Almería. La obra siguió adelante a pesar del desplante de la Junta de Andalucía a un autor almeriense y se representó con éxito en el Maestro Padilla. Con respecto a Agustín Gómez Arcos tuve la oportunidad de entablar una relación que se podría calificar de amistosa en las pocas ocasiones que me reuní con él y pude comprobar que no guardaba buen recuerdo de su paso por el Instituto de Almería salvo el aprecio de Celia Viñas y de una compañera de apellido Fornovy. Cuando vino a Almería nadie le hizo puñetero caso y no quiso que lo acercara a Enix, su pueblo natal. Le pregunté por qué no traducía su obra, escrita en francés, al español y me dijo que no le merecía la pena. Ahora se cumplen veinte años de la muerte en Francia de Gómez Arcos y Podemos propuso en el Parlamento Andaluz la creación de una comisión para difundir su obra, la cual fue aprobada por unanimidad. El Centro Andaluz de las Letras se ha sumado a la iniciativa incluyendo Escena de caza (furtiva) en los planes de los clubes de lectura. Y ha encargado a la comisión gestora la incorporación del escritor como candidato al programa Nuevos Clásicos Andaluces. Es una buena noticia que se rescate la memoria y la obra de Agustín Gómez Arcos aunque mejor habría sido haberle hecho un reconocimiento en vida y con ello haber intentado reconciliar al autor almeriense con su tierra cuya relación no fue muy buena que se diga.