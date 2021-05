Recordando a Emilia Pardo Bazán

El 4 de mayo de 1921 publicaba ABC el último articulo de Emilia Pardo Bazán, donde la autora daba a conocer en España la obra de Tagore, que aún no había sido traducida al español. Tan solo ocho días después,12 de mayo, abandono este mundo, con el reconfortante hasta siempre de su obra, una de las intelectuales más fascinantes, trabajadoras y comprometidas de nuestra Historia. Nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, en el seno de una familia acomodada. Estaba muy unida a su padre, liberal que fue diputado en las Cortes y que no era un progenitor al uso. Recordaba la autora de La cuestión palpitante, lo que su padre le dijo siendo aún muy joven: "Mira hija, los hombres son muy egoístas. Si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira porque no puede haber dos morales para dos sexos". Tuvo una esmerada educación que comenzó en la biblioteca de su casa. Lectora incansable, dotada de una fuerte personalidad y fortaleza mental, personifica el ejemplo de la mujer humanista, en el mismo ámbito que Menéndez Pelayo. Escribió con arrojo y nunca dejo de exaltar el valor del trabajo. Valoraba especialmente la oportunidad de aprender que proporciona viajar; desarrollando una inconmensurable curiosidad intelectual. Estudió alemán e inglés para poder leer en su lengua a sus autores favoritos. Influyo en ella el krausismo, cultivando la amistad con Giner de los Ríos. E.P.B. introdujo en la literatura española el naturalismo. En Francia conoció a Zola y Víctor Hugo. Participo en las tertulias de los hermanos Goncourt. Representante del feminismo histórico, denunció las injusticias de su tiempo, doble moral, y la imposición a las mujeres de negarles tanto el desarrollo intelectual como la dirección de sus vidas. Como Sor Juana Inés de la Cruz, Concepción Arenal, Carmen de Burgos y Clara Campoamor; consideraba que "La cultura y la educación facilitan conocimiento y arropan a las personas para argumentar y protestar ante situaciones injustas". En numerosos cuentos habla de los malos tratos que sufren las mujeres en el ámbito doméstico, tanto del hombre, como cuando es el padre quien los comete. Siempre atenta a lo que sucedía, escribió más de 1.500 artículos. Nunca olvido como explica en esta sencilla frase que es una tiranía: "La dictadura es como un aria y nunca llega a ser Ópera".