Recorrer el camino juntos

Hace apenas unos días asistí a una de las reuniones más reconfortantes desde que soy concejala del Ayuntamiento de Almería. Y es que no hay nada como ver que tu trabajo contribuye a ayudar a muchas personas. Hablo de la reunión telemática que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y yo mantuvimos con las asociaciones más representativas del Tercer Sector.

Durante casi dos horas estuvimos charlando con representantes de los colectivos que trabajan con personas con discapacidad para conocer cuáles eran sus necesidades en estos momentos de post COVID-19 y para conocer, de primera mano, cómo se estaban desarrollando los proyectos que con el apoyo económico del Ayuntamiento han podido poner en marcha con el objetivo principal de garantizar la atención durante estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir.

Me alegró, y hasta me emocionó, saber que las subvenciones que ha destinado el equipo de gobierno a estas asociaciones, por valor de más de 250.000 euros, están ayudando a más de un millar de personas con discapacidad. Atención terapéutica a domicilio, atención psicológica telefónica, acompañamiento, menús diarios a personas dependientes, paseos terapéuticos con profesionales con los que ir adaptándose poco a poco a la nueva situación, formación… son algunos de los servicios que han podido desarrollar. Y yo, como responsable del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, no puedo estar más orgullosa.

Los almerienses tenemos mucha suerte de que en nuestra ciudad haya tantas personas como las que se congregaron en esa reunión dispuestas a dedicar su tiempo a ayudar a los demás. Y nuestro deber desde el Ayuntamiento es reconocer ese trabajo y, por supuesto, seguir contribuyendo a que continúe así. Porque si algo sabemos es que son los únicos que pueden llegar a donde la administración no puede. Los que mejor conocen las necesidades y los que tienen a los profesionales para dar esa atención que ahora más que nunca necesitan.

Lo tenemos claro. Los mejores aliados para que Almería siga avanzando en materia de inclusión es la inmensa red de solidaridad que forma el tejido asociativo del Tercer Sector. Gracias por vuestro esfuerzo. Recorreremos el camino de la mano.