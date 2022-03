Recuerdos de Juventud

Lo único que se de Putin es que se educó, trabajó y prosperó en el KGB. ¡Malo! Por lo poco que conozco de dicho organismo, tengo la impresión que sus quehaceres, conductas, labores, modos de ser de su personal y la ética en la que basaban sus actuaciones, no tenían ¿tienen? Nada que ver con los predicados ni de Gandhi ni de la Madre Teresa de Calcuta, por poner unos ejemplos "a vuelapluma". También estoy convencido de que entre sus lecturas aconsejadas, no se encontraba ¿encuentra? el famoso filósofo y escritor indio Rabindranath Tagore, que a tantos posters dio lugar a partir de mitad de los 60's para "vestimenta" de las paredes de nuestras habitaciones del "piso de estudiantes". De todos ellos, el más extendido que recuerdo es el de su imagen con la frase "Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas" que, por supuesto estaba clavado con chinchetas y que me atrevo a asegurar no está en ninguna pared del Kremlin. Mejor no pensar cuál puede gustar a Putin.