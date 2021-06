Recuerdos y actualización

Tener recuerdos significa que has vivido, así que ¿cómo va a ser malo tenerlos? ¡ay de aquél que no los tenga! Pero vivir anclado en ellos es otra historia. Por ejemplo, yo tengo muy buenos recuerdos de las veladas de boxeo que organizaban en la Terraza Apolo B, creo que se llamaba, en la esquina de la actual Avda. de la Estación y García Lorca. Pero en cambio, tengo añoranza de una foto que me hicieron con el mítico Rodríguez y que incluso él me firmó después. Tengo recuerdos del llamado "indulto Matesa", pero no tengo ninguna añoranza por esos tiempos.

También tengo recuerdos de cuando los negocios se hacían con la ayuda de corredores y marchantes, según fuera de bienes inmuebles o de ganado. Ambas profesiones ya han desaparecido. Bueno, yo diría que han desaparecido muchos, pero no todos; más bien han cambiado los modos y maneras, pero intermediarios sigue habiendo. Recordemos a Carlos Cano cantando a "esos gachós trajeaos…"

La otra parte del titular: la actualización está ahí, porque sin renunciar a valores fundamentales, es bueno actualizarse. Sobre todo, en temas de ciencia, técnica, y conocimiento. En historia, hay que recordarla para no repetir errores.

Digo todo esto porque estos días he recordado el chascarrillo del marchante que para vender un burro arisco, se llevó a la feria a su hijo, con el encargo de que cuando dijera de venderlo llorando porque el burro y el niño jugaban, Así lo hizo y lo vendió. En la siguiente feria fue a verlo el comprador del burro para darle las quejas de lo arisco que era el burro: "muerde, da coces, intenta tirar la carga…" a lo que el marchante le dijo: sigue, sigue hablando así del burro que lo vas a vender pronto.

Y ahora viene la actualización: estos días ha dicho Sánchez, que va a dar un indulto a no se quiénes, porque la justicia no puede ser revanchista o algo así. Y además, alguien ha comparado a los posibles indultados con Mandela.

Vamos a ver: si no estoy equivocado, las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial, no pasan por su mejor momento. Así que, además de que nunca es bueno decir que la justicia es revanchista, pienso que no es el mejor momento para decirlo, si es que quiere suavizar la situación, ya que si inste en ello le puede pasar como al del burro: sigue hablando así que lo vas a vender pronto.

Y en cuanto a la comparación con Mandela, como no sea por lo chusco del asunto del falso traductor de lenguaje de signos de su funeral, no le veo el parecido con la realidad.

¿Quién dijo que España era un país de charanga y pandereta? ¡Ese si que tuvo buen ojo!