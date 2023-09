Recuerdos gratos

Queridos lectores hoy quiero hablarles de la importancia que tienen en la vida los recuerdos que son gratos. Esos registros de nuestra memoria contienen detalles que nos reconfortan. Incluso fortalecen nuestro ánimo cuando tenemos que afrontar momentos difíciles. Son especialmente intensos aquellos que proceden y forman parte de nuestras pasiones. El gobierno de nuestra memoria es patrimonio personal. Responsabilidad del ejercicio de nuestra libertad. La enfermedad es quien nos la puede arrebatar. Hoy les voy a contar dos historias que recuerdo con especial afecto. Tienen que ver con la belleza del arte y de la literatura. María Kodama, escritora, traductora y profesora de literatura. Esposa de Jorge Luís Borges. El 10 de octubre de 2013 en Miami, el periodista Jaime Bayly (Mega TV) le hizo una extensa e interesante entrevista. En el trascurso de la conversación María Kodama recordó que fue su padre, Yosaburo Kodama, químico de profesión, quien le habló por primera vez sobre estética. Le preguntó a su padre que era la belleza: “Me trajo un libro que guardo como un tesoro, de Penguin, de arte griego. Lo abrió y me mostro la Victoria de Samotracia. Entonces yo le dije, no tiene cabeza. Respondió ¿quién le dijo a usted que la belleza es una cabeza? Mire la túnica de la estatua. La túnica está agitada por la brisa del mar. Detener la brisa del mar en el movimiento de la túnica para la eternidad; esa es la belleza”. La escultura también es conocida como Niké de Samotracia, diosa de la victoria. Está en el Museo del Louvre. Pertenece al Periodo Helenístico (190 a.C.) y fue esculpida en mármol de Paros. A continuación nos vamos a Valladolid. Al Castillo de Fuensaldaña donde se celebró en septiembre de 2022 (21 al 25) el Certamen Blacklladolid de Literatura y Vino. Santiago Posteguillo participó tratando en su coloquio apasionantes temas. Los animo a escuchar su intervención completa. En este fragmento hablaba de su actividad como profesor en la universidad. Pregunta a sus alumnos “¿Vosotros creéis que los escritores somos necesarios? Necesarios para pasar de un día para otro. Quiero decir, para sobrevivir”. Les preguntó que hicieron durante la pandemia. Le contestaron; leer, ver series, películas y jugar a videojuegos. El origen de todo eso son las historias y guiones. “Los escritores no hacemos falta para sobrevivir. Pero hacemos falta para vivir”.