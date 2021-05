Redes sociales, nuevo tablero de la política

Como si de una especie de reality show digital se tratara, los políticos de este país se están acostumbrando peligrosamente a entrar en batalla con sus homólogos de otros partidos en las redes sociales, a la vista de todo el mundo y de una forma poco seria y mucho menos elegante. Pero son los tiempos que corren. Los problemas que pueda haber en este país ya no se solucionan debatiendo durante horas en el Congreso de los Diputados hasta llegar a algún acuerdo decente. No hay reuniones entre PSOE, PP, PODEMOS o cualquiera de los otros clubes de amigos que son los partidos que supuestamente nos representan. Ahora el político de turno no gana adeptos y fama con un discurso elaborado y pasional, lo hace por dar una contestación irónica a otro. Las redes sociales se han convertido no solamente en el nuevo tablero de la política española sino que parece ser también el único. Como si fuesen estrellas del rock, más que representantes del pueblo, los políticos se levantan y se acuestan buscando el retuit fácil, sin darse cuenta que están convirtiendo la política española en un meme.