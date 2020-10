La verdad es que he dudado a la hora de elegir un título para este artículo. No sabía si decantarme por "reduccionismo político" o ``reducción de lo político". No obstante al final entendí que en nuestro país se dan ambos fenómenos y que la última acepción incluye también la primera. Tras aclararlo me pregunté por qué esto es así. Y eso me llevó a argüir que en nuestro caso existe un reduccionismo conceptual muy peligroso. Todo cuanto acontece se le atribuye a la izquierda o a la derecha sin tener en cuenta que son términos muy recientes en la historia política y que utilizarlos para cualquier reflexión supone un anacronismo. Con esto también llegamos a la conclusión de que existe una gran ignorancia política. A ver: en la antigüedad no existían estas tendencias políticas, ni en la edad media, ni tampoco en la modernidad. Creer que todo hay que atribuirlo a estos conceptos termina en una falacia. Por ejemplo: en nuestro país, en los tiempos de Salmerón, estaban los liberales y los conservadores que no eran ni de izquierdas ni de derechas. Cuando se creó la democracia en la Atenas de Pericles tampoco había derecha ni izquierda. Por eso decía que si usamos estos vocablos para argumentar sobre cualquiera de nuestros problemas políticos hacemos un reduccionismo superficial y una reducción de lo político bastante simplista. El fenómeno político merece un análisis más aéreo y profundo a la vez; el estudio de los hechos; la reflexión metapolitica; la propuesta de alternativas lejanas a los intereses de los partidos e ideologías. Además requiere un conocimiento de la historia respetable y profesional. La política es más compleja de lo que parece y no puede reducirse tanto. ¿Qué pensaría Marco Aurelio si le exigieran ser de izquierdas o de derechas? ¿Qué haría

Sócrates si tuviera que hacer un discurso solo con una de estas dos líneas de argumentación? Yo creo que diría que tal reduccionismo va en contra del pensamiento crítico. Y esa es la clave de todo. Sin pensamiento autónomo, crítico, no es posible hacer política de calidad. Todo reduccionismo conduce al radicalismo y hasta el totalitarismo. "Que los dioses nos libren de alejar la razón, y la libertad de pensamiento, de la política" - diría un Sócrates enfurecido-. "Dejad que la gente piense y cree otras políticas. Eso es el progreso, la evolución"-Añadiría casi ofendido y resoplando-.