Reflexión sobre empleo

La semana del tres de diciembre no solo conocimos los datos sobre las elecciones autonómicas que, por otra parte y en realidad, sabíamos ya el día dos. No sorprende, sin embargo, que no se tuviera la cabeza para nada más. Llega algo distinto ¿Mejor? ¿Peor? Quien sabe, siempre caminamos hacia un destino que no conocemos. Si no lo creen, pregunten a los atribulados dirigentes socialistas. Hasta el primero de diciembre, estaban confiados en poder predecir donde se encontrarían en la Navidad del próximo año. En esta columna, el pasado lunes, comentaba que la importancia de reflexionar, había sido su principal y, hasta la fecha, única conclusión. En ello deben estar, pues no han convocado a sus militantes a asambleas para compartir reflexiones. Lo entiendo. Las fechas no acompañan para un debate, más allá de si pavo o cordero. Dejemos pues, que pase Navidad, ya reflexionaremos políticamente en Enero. Hay, no obstante, otros datos a los que conviene prestar atención. Noviembre nos dejó, como es habitual, un descenso del desempleo en la provincia. Sin embargo, el mercado laboral volvió a indicar lo que ya observamos desde hace tiempo, que pierde fuelle. El desempleo bajó, es cierto, aunque fue la menor reducción desde 2012 y el segundo peor dato en 10 años. La misma conclusión se alcanza si tomamos un período temporal mayor. En los últimos años, de septiembre a noviembre el paro bajó 8.400 personas en 2015; 5.800 en 2016; 6.500 en 2017 y, este año, 5.540. Quien sea que haya de gobernar Andalucía encontrará, pues, a nuestra provincia y al resto de la Comunidad con unos niveles de desempleo altos, y una economía cuyo ritmo de creación de empleo "se apaga lentamente" por utilizar la expresión del Profesor Rafael Pampillón. Eso por el lado del paro, pero por el de afiliaciones a la Seguridad Social -el empleo- se alcanza la misma conclusión. En noviembre el total de afiliados a la Seguridad Social fue el mayor registrado nunca en nuestra provincia. Superó el dato de marzo, hasta ahora, el mejor de la serie histórica. Sin embargo, el ritmo de afiliación también se ralentiza. En estos doce meses ha crecido en 6.900, pero en el período anterior fueron casi 9.400, y en el anterior 11.000. Las cifras, ya sean de paro o de afiliados confluyen en lo mismo: el empleo crece, pero cada vez con menos intensidad, y ello cuando faltaría por reducir el desempleo en otras 28.000 personas para recuperar un nivel, el de antes de la crisis. Sabiendo que estos años el desempleo no baja en más de 4.000 personas anuales, la meta se antoja, francamente, lejana.