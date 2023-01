No hay suficiente espacio en la página de este periódico para reproducir la larga lista de calamidades que los representantes del PP pronosticaron sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Mala para el mercado de trabajo" o "un retroceso" fueron las palabras más amables que pudieron escucharse sobre la nueva normativa laboral durante su debate en el Congreso. Pasado el tiempo, la verdad que arrojan los datos es que el paro ha descendido durante 2022 en nuestra provincia (también lo ha hecho a nivel nacional) en 3.032 personas desempleadas menos, y ello en un año que arrancó repleto de incertidumbres. Pero, sin duda, lo más significativo de la reforma laboral es que en su primer año de aplicación el mercado de trabajo se está alejando de la excesiva temporalidad que lo caracterizaba. En Almería, el año 2022 ha concluido con un porcentaje de contratación indefinida del 49,8%, frente al 11,22% de 2021. En la ciudad de Almería también ha bajado el paro en diciembre, con 578 parados menos que el mes anterior. Actualmente hay 18.034 personas inscritas en el SAE, pero aún no hemos conseguido llegar a los niveles de empleo que teníamos en el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.

Son muchas las oportunidades que el PP al frente del Ayuntamiento de Almería ha perdido a la lo largo de esta corporación que está llegando a su fin para arrimar el hombro en la lucha contra el paro. Las distintas administraciones han puesto sobre la mesa ingentes cantidades de dinero para incentivar el empleo entre colectivos como los jóvenes o los parados de más de 45 años y, sin embargo, no se ha movido ni un dedo para captar esos recursos e invertirlos en oportunidades de trabajo en nuestra ciudad. El programa Ahora Joven recogía para la capital 2,7 millones de euros poder contratar a más de 300 jóvenes y se dejó pasar, al igual que se dejó pasar la iniciativa Aire, que contaba con un presupuesto de tres millones de euros. No sólo no se han obtenido esos fondos sino que el PP en el Ayuntamiento ha tenido que devolver dinero a la Junta de Andalucía por su incapacidad a la hora de gestionar políticas de empleo: 260.000 euros hubo que devolver de un plan de empleo de la administración autonómica. No estaría de más que por una vez todos remáramos en la misma dirección para conseguir la inserción laboral de las personas desempleadas, especialmente en nuestra ciudad, donde los parados de larga duración representan más del 40 por ciento de las personas que actualmente están sin un trabajo.