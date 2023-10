Me he quedado ojiplático y patidifuso leyendo la noticia publicada esta semana: Almería va a crear ‘refugios climáticos’. Parece que no tenemos suficiente con los de la Guerra Civil.

Se ve que esto del calor nos ha pillado de sorpresa. Gracias a este sesudo artículo nos hemos percatado de que hay olas de calor que producen gran sufrimiento, sobre todo a los pobres turistas, que se pasan todo el día en la calle. Y para resolverlo se plantean ingeniosas iniciativas como: poner toldos en las calles, fuentes y puntos de agua para hidratación, que los hosteleros ofrezcan agua fresquita o identificar edificios, públicos y privados, colocándoles un cartel de ‘refugios climáticos, que servirán de ‘oasis para turistas’.

A mí se me ocurren algunas otras iniciativas, como el ‘barreño alivia juanetes’ que podemos poner en las plazas llenos de agua con cubitos; la ‘nevera tiritona’ que por 50 céntimos te permite refrescarte durante 5 minutos; la ‘peineta solar’ que nos abanica mientras andamos por nuestras calles en alegre trote borriquero; y para superar al agua, dispensadores de gazpachito y zarzaparrilla; sin olvidar las clásicas sombrillas y sombreros de hortelano.

Nuestros mayores, que no tenían tantos estudios pero que derrochaban sentido común, ya inventaron técnicas para luchar contra el calor. La vivienda tradicional almeriense de patio de luces, las calles arboladas cubriendo calzadas y aceras o las persianas en ventanas y balcones, sin olvidar los tradicionales botijos, búcaros o piporros, que refrescan el agua sin gastar energía. Hace varios años que defiendo la colocación de árboles de porte en las calles, dejándolos crecer y formar una gran copa, bajo la cual la temperatura desciende varios grados frente a la del ambiente. Además, esa sombra protege de la acción solar sobre calles y edificios que ven aumentar su temperatura y que por la noche la sueltan como estufas. Y esto también ayuda contra la contaminación, el ruido y posibilita la biodiversidad: todo son ventajas. Y tenemos muchos sitios en la ciudad donde plantar árboles y producir sombra, si no los podamos de forma salvaje y a destiempo. Pero desafortunadamente hemos tenido una retahíla de concejales xilófagos que se han dedicado a la tala de calles enteras para reponer, en el mejor de los casos, con árboles plumero o palmeras, y todo justificado con que se levantaban las aceras. Y ahora lo vamos a solucionar con los inventos del Profesor Bacterio. ¡Venga ya!