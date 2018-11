Regalar un libro

Cuando algunos empiezan a hablar de la gratuidad de los libros de texto, en Andalucía hace años que los tenemos garantizados en nuestro Estatuto. La gratuidad de la que disfrutamos en Andalucía afecta a los libros de texto de la etapa obligatoria, pero ahora se extenderá también a la franja de 3 a 6 años, si el PSOE revalida su triunfo en las elecciones del próximo 2 de diciembre.

Las familias andaluzas se ahorran cada año una media de 5.000 euros gracias a las medidas de apoyo a la educación que ha ido poniendo en marcha la Junta de Andalucía en los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de los libros gratis, las becas y las bonificaciones para el comedor, el aula matinal o las actividades extraescolares. Estas medidas suponen 5.000 euros de renta indirecta para las familias andaluzas, algo que es impensable en otras comunidades autónomas.

En Andalucía el esfuerzo del Gobierno en la educación pública no ha cesado nunca. Muy al contrario, se ha redoblado en los años de la crisis. Esto ha permitido que actualmente 1 de cada 4 euros del presupuesto andaluz para gasto no financiero se destine a la educación. Gracias a ese esfuerzo y esa apuesta hemos conseguido que el 80% de las familias andaluzas confíen en el sistema público para la educación de sus hijos e hijas. Además, mientras en el resto de comunidades autónomas crece la educación concertada, en Andalucía es la educación pública la que aumenta. El Gobierno socialista de Andalucía ha incorporado a las aulas a 6.400 docentes más, por lo que ya son más 100.000 los que dan a diario lo mejor de sí en alguno de los más de 6.000 centros educativos de la comunidad. Hay 6.400 docentes más, es un gran triunfo, pero entendemos que no es suficiente, por lo que el Gobierno andaluz ha firmado una cláusula con los sindicatos para crecer por encima de la media en oferta pública de empleo en sectores donde haya más jubilaciones, con el objetivo de que la educación pública no se resienta. La educación ha sido siempre el corazón del proyecto socialista. El fundador del PSOE, Pablo Iglesias, enseñaba a leer en las casas del pueblo y fuimos el partido de los maestros y las maestras. La educación es la bandera y el orgullo del PSOE y vamos a regalarles a nuestros niños y niñas libros gratis, que son la mejor arma para que puedan construir su futuro.