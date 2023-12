Comienza el segundo set del partido. La diferencia entre pactar con Puigdemont y EH Bildu es que los independentistas catalanes son más descarados y les gustan las fotos y las firmas. Los de Otegi, sin embargo, no firman acuerdos en público, pero sí actúan con hechos. Lo que ha ocurrido en Pamplona, por ejemplo, era un proceso que se esperaba después de las elecciones municipales, lo que pasa es que esperaron a ver cómo iba la situación y si la investidura salía adelante, ya era bastante con la amnistía. Lo gracioso es que Sánchez hace un mes se jactó de que, gracias a sus votos, UPN podía gobernar en la alcaldía pamplonesa. Posiblemente los votos de la izquierda abertzale no eran gratis y ahora vienen las cuentas de unos y otros. Esto será lo primero y luego el acercamiento de presos y esperen, que, a lo mejor, algunos dirigentes del partido vasco pidan también las amnistía. Lo complicado también será mañana, cuando el presidente del Gobierno se reúna con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Los republicanos ya han dicho que esperan resultados de esa reunión. Imagino que pasta para la autonomía habrá de sobra y seguramente se cerrará otra mesa de diálogo para llegar a un acuerdo de referéndum “que esté dentro del orden constitucional”. Lo complicado para Pedro Sánchez será el “yo quiero más” y, como dicen algunos del medio, igual Junts pide la alcaldía de Barcelona a Collboni. El rumbo de la legislatura está marcado desde el primer día. Primero había que contentar a Yolanda Díaz y ahora toca a los demás socios. Aquí en nuestro país por más que abucheen al secretario general del PSOE en las calles da igual, aunque sí lo pasó un poco mal el otro día en el Parlamento Europeo con una cara desencajada tras algún que otro grito contra él. Una situación que se complica y más con la noticia del Consejo Europeo en el que afirma que se examinará “de urgencia” la ley de amnistía para ver si se cumplen los estándares democráticos. Algo con esperanza para algunos, pero no sean ilusos. Puigdemont estará aquí en breves e incluso quizás cantando algún villancico a escondidas mientras celebra las victorias del Girona. Ahora el PP anuncia mociones en los ayuntamientos y crear una guerra entre concejales. Miren, lo que espero es que el viernes nos toque la lotería, porque los que trabajan por nosotros no lo hacen.