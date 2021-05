Aunque no lo crean, después de casi diez años el llamado "Clan de Cuevas" busca hacerse un hueco en el socialismo almeriense. Les contamos: en la primera visita como candidato de Juan Espadas a la provincia, según nos relatan fuentes solventes, el alcalde de Sevilla al parecer se hospedó en la casa que tiene un miembro de este grupo en el barrio de El Zapillo. Además, el que fuera secretario general, Diego Asensio, no se pierde ni un solo acto de los 'espadistas' y Martín Soler sobrevuela, aunque siempre más inteligente y listo, cada uno de los escenarios. ¿Regresa el clan de Cuevas o no? Juzguen ustedes.