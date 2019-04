Esta Semana Santa ha habido un producto estrella que ha superado a los típicos pestiños, torrijas, roscos y bacalao. No es un producto nuevo ni una versión moderna lanzada por la industria alimentaria. Es algo que todos hemos consumido con fruición, pero que estaba ya un poco relegado. Las pipas de girasol han vuelto por sus fueros y han tomado esta Semana las calles de Almería. Un copioso reguero de cáscaras de pipas nos permite reconstruir el itinerario de las procesiones. Una alfombra de material celulósico ensalivado que ha competido -yo diría que con ventaja- con el sembrado de cera de las velas. En ese sentido puede que haya sido beneficioso y haya servido para cubrir la cera, al menos en parte, y paliar el chirrido de neumáticos.

Además, nos ha servido a los más viejos para rememorar las tardes de domingo en el gallinero del Hesperia, el Cervantes o el Apolo, cuyos suelos de tabla cubríamos de cáscaras de pipas sobre las que pateábamos animando al 7º de caballería que acudía al rescate del muchachillo de la película, y protestando cuando la censura cortaba el beso final de los protagonistas apenas iniciado. Llegó un día en que se impuso la higiene y prohibieron las pipas en el cine, pero en las terrazas de verano se siguieron comiendo y cubriendo el suelo de tierra con una generosa capa de cáscaras. Así que el auge de las pipas en esta Semana Santa ha sido como un regreso al pasado.

También he comido dulces típicos de la época y algún que otro plato o tapa con bacalao, pero no hay mucho que reseñar. La mayoría de los hosteleros compran los dulces en pastelerías que, a su vez, como han dejado los obradores al mínimo, los compran ya hechos. Casi todos presentan colores oscuros, prueba de frituras en aceites cansados. Y el bacalao, tres cuartos de lo mismo. Pocos se toman el trabajo de comprar una buena salazón y desalarla con paciencia; usan bacalao fresco, que es barato y cómodo. Hay excepciones y las cuento (aunque no he hecho un recorrido extenso, no tengo ya paciencia ni estómago): los boladillos de Casa Joaquín, esponjosos, sabrosos, de fritura perfecta. Y el bacalao gratinado de Pimienta Rosa, bien desalado y con punto de cocción exactísimo. Torrijas y leche frita, sólo he comido las que yo he hecho, con las recetas de Pedro Berrogui. En la calle, lo mejor, un delicioso pastel de limón en "El vino en un barco".