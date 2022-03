Reimaginemos

Esta semana se han cumplido dos años del inicio de lo quedará como uno de los momentos más impactantes de la historia de este y otros muchos países. Todo era desconcierto y temor, todo fue distancia y la muerte se volvió el centro de nuestras conversaciones o, para los más desafortunados, de nuestra realidad. Realmente, un tiempo para no volver jamás a él pero también un tiempo para no olvidar pues, con dedicar apenas un momento a sus recuerdos, veremos que vino cargado de aleccionantes episodios, muchos de los cuales aún están escribiendo su final, como es el caso de los llamados "convoy por la libertad", que comenzaron en Canadá a principios de año y hoy continúan activos EE.UU, o de las constantes movilizaciones multitudinarias en Francia, todos ellos fenómenos pacíficos de protesta ciudadana contra las derivas autoritarias de Gobiernos que proclamaban, y les garantizaban, ser ejemplo de libertad, respeto y tolerancia. Y es que he de decir que jamás pensé escuchar al jefe de un gobierno democrático decirles a sus conciudadanos que si no hacían lo que él les ordenaba se quedarían sin trabajo o no podrían utilizar los bienes y servicios públicos que ellos mismos mantienen con sus impuestos, como no pensaba ver la activación de una ley marcial contra ciudadanos que lo único que están haciendo es ejercer su derecho de manifestación; pero lo he escuchado y lo he visto y da mucho miedo. Por suerte para esta sociedad, y siempre lo diré, nuestro gobierno central ha respetado a los ciudadanos españoles.

Y entre esos muchos episodios de todas las clases, orígenes, destinatarios y consecuencias, hoy quiero quedarme con aquellos que nos mostraron que había llegado el momento de reimaginar lo que estábamos viendo, porque son los que pueden hacer que todo lo vivido desde marzo de 2020 adquiera un sentido que nos ayude a hacer la larga travesía por el desierto que todo parece indicar nos va a tocar afrontar y que nos convenzamos de que somos un gran país, de que tenemos un gran país y de que podemos ser un gran país. Así que, reimaginemos nuestro sistema de salud público, porque es un privilegio, porque nos hace iguales y para que nada vuelva a colapsarlo ni a colocarlo tras un teléfono.

Y reimaginemos nuestra industria, porque la necesitamos y para que sea el verdadero sustento de nuestro mercado de trabajo y el futuro de nuestros hijos. Y reimaginemos nuestras instituciones, todas y cada uno de ellas, porque nos hacen fuertes y para que no quepan dudas de su lealtad con el pueblo y de su utilidad colectiva. Y, por supuesto, reimaginemos nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestros barrios, porque es en ellos donde empieza todo y hagámoslos creyendo en sus posibilidades con la misma intensidad con la que, estos dos últimos años, hemos creído en nuestra capacidad para superar cuanto venga y exigiendo que se crea en ellas.