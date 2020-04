Reinventarse para seguir trabajando

Muchas pequeñas y medianas empresas, autónomos, comerciantes y hosteleros se han visto abocados a parar su actividad laboral por la crisis del coronavirus. Unos negocios que, desgraciadamente, en muchos casos tendrán difícil retomar su actividad si no reciben un empujón, un impulso para levantar la persiana y recuperar paulatinamente la normalidad. Una ayuda que debe ser económica, pero no sólo económica, porque si algo debemos aprender de esta situación es la necesidad de reinventarnos, de adaptarnos a las nuevas circunstancias para ser competitivos en un mundo cambiante a ritmo vertiginoso. Y aprovechando la situación de confinamiento, desde el Área de Economía y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con el Área de Comercio, hemos creído interesante poner en marcha un plan formativo virtual dirigido específicamente a ayudar a autónomos, pymes y comerciantes a transformar digitalmente sus negocios. El teletrabajo y la venta 'on line' es una puerta para que los pequeños empresarios tengan también la posibilidad de seguir generando dinamismo económico y, por tanto, empleo. De hecho, una situación inesperada como la actual ha provocado que la falta de una previa preparación y adaptación de muchos pequeños y medianos negocios a las nuevas formas de venta les haya llevado directamente a cerrar sin posibilidad de seguir ejerciendo su actividad a través de la red, lo que, sin duda, hubiera amortiguado el descalabro económico. De ahí que, en el marco del 'Plan re-activa20', el Ayuntamiento haya ofertado gratuitamente catorce talleres dirigidos a paliar esa falta de formación digital. Unos talleres (trece, más uno específicamente para comerciantes de mercados de abastos) que comienzan hoy y que cuentan con cerca de 700 plazas. De momento, están reservadas ya 605 (cada inscrito puede optar por uno o varios talleres), el 86,4 por ciento del total, y no descartamos preparar una segunda edición dado el éxito que están teniendo entre el tejido empresarial y autónomo de nuestra ciudad. Estar preparados y formados nos fortalece personal, pero también profesionalmente y el plan formativo preparado por el Ayuntamiento para estos tiempos de confinamiento para la digitalización de pymes y autónomos, a los que se ofrecen herramientas para el teletrabajo, y a la implementación y promoción del comercio electrónico para comerciantes es una oportunidad a aprovechar porque, sin duda, la formación fortalece el empleo.