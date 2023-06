Esta mañana, al abrir la ventana, he respirado el aire que despide el fin de la primavera. Es el aire que nos anuncia que, tal vez, algunas cosas ya no vuelvan y otras no cambiarán jamás. A veces, la ciudad te regala un sol tierno y amable y te sorprende con una brisa que coquetea tu cuerpo y te empuja a pasear por la ciudad. Es el momento, antes de que la adversidad del caprichoso viento almeriense te desanime. Entonces, en ese paseo matinal la belleza de la ciudad te aparece en cualquier rincón olvidado, de cualquier plazuela o te puede asombrar la euforia del ir y venir de las gentes por la calle, como si quisieran ganarle al destino un día más de memoria.

Pasear por la ciudad, sin que importe empaparte de este maldito vapor salino que te deja el cálido mar de Almería; aprovechar la pequeña parcela de luz que te corresponde esta mañana y atravesar feliz la algarabía de cientos de niños despidiendo el curso escolar en su feliz desbarajuste vacacional; rastrear los rincones más secretos de la ciudad y, al final de la mañana, hazte feliz con una cerveza de más con tapa en la terraza del Lengüetas.

Cualquier camino te llevará hasta La Chanca, ese barrio al que nunca se le dejó un lugar para los sueños, pero que ahora podrás encontrar en el Barrio Andalusí, un rincón para la memoria. Sigue paseando por ei barrio y reencuéntrate con los colores perfectamente nítidos de Pérez Siquier que señalan las horas azules de Almería, fundidas con los colores propios del barrio que el sol diseña al nacer y al morir y, de paso, recuerda una vez más a Goytisolo, o pasea frente la casa de Valente, iconos de la ciudad a quienes siempre hay que acercarse con respeto.

Empápate en el Centro de Interpretación Patrimonial de la historia de Almería y camina hasta la Puerta Purchena y desciendo hacia lo que fue hace cien años “un anchurón con árboles...”, donde hay uno que guarda el secreto grabado en su piel de unos amantes con el corazón traspasado por una flecha.Pasear, quizás, pueda ayudarte aliviar tu infelicidad o tal vez te enseñe a coser los rotos que se abren en tu carne, arrancarte el invierno de encima y sentir que no estés muerto por dentro. No cedas al desaliento de pensar que nada volverá a ser como antes y aspira profundo el primer aire del verano. Deja atrás la sombra de las pesadillas pasadas, antes de que se te escape la felicidad entre los dedos, como el agua que se filtra por la arena de la playa, y sé feliz.