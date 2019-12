¿Remodelación del Mercado Central?

Son muchas las ciudades que se han puesto manos a la obra para dar un uso real a determinadas infraestructuras y hacerlas atractivas para sus vecinos. Entre los muchos edificios que han sido objeto de adaptación a las necesidades y circunstancias actuales, figuran los mercados municipales. Estos han sido reacondicionados en la mayoría de ciudades introduciendo más posibilidades de ocio y de disfrute a parte de la consabida posibilidad de realizar la compra. Con todo ello se aúnan esfuerzos para poder competir frente al servicio que brindan los supermercados, que te permiten realizar los pedidos por internet sin necesidad de salir a la calle. El objetivo es entonces claro: Animar al vecino a que visite el mercado municipal.

¿Cómo? Evidentemente se hace necesario ofrecer nuevas variedades de locales/puestos que ofrezcan diversa oferta de productos.

No digo que deba ser el modelo a llevar a cabo en nuestro Mercado Central, pero me han llamado mucho la atención algunos mercados que he tenido la oportunidad de visitar, como puede ser el Mercado de La Victoria en Córdoba, por ejemplo, con infinidad de puestos donde puedes saborear distintas especialidades, tanto de la propia ciudad como de otros lugares del mundo. Hay un puesto exclusivo de salmorejo, otro especializado en hamburguesas, uno de comida japonesa, incluso una especie de terraza-pub donde llegada cierta hora no se podía entrar de la gente que se agolpaba en el local. Esto atraería sobre todo a gente más joven, que estimo que debería ser el tipo de consumidor a convencer, sobre todo si queremos que el Mercado perviva. Por supuesto, toda propuesta debe contar con el visto bueno de los vendedores de los puestos que son los verdaderos artífices de que el Mercado Central haya seguido respirando todos estos años con su esfuerzo y dedicación para ofrecer un producto fresco de la mejor calidad existente a los almerienses. En definitiva, en estos cuatro años tenemos una oportunidad de oro para conseguir transformar y orientar los cambios en nuestra ciudad hacia aquello que queremos y toda propuesta suma. Máxime cuando el acuerdo de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020, prevé al fin una serie de inversiones de interés para nuestra provincia. Con ese empuje y con el máximo consenso posible de la Diputación y el Ayuntamiento de Almería, tenemos que aprovechar la ola para conseguir que aquellas iniciativas e ideas que sean buenas para la ciudad salgan adelante.