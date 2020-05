Renaceré como el Ave Fenix

Ahí estás, radiante, orgullosa, con un té humeante entre tus finos dedos, y una sonrisa en los labios. Siempre hemos disfrutado de nuestra mutua compañía, y así seguirá siendo. Tú has admirado siempre la dulce fugacidad de mi belleza, y yo por el contrario, la delicadeza de tus manos. Hemos observado maravilladas la paleta de tonalidades que ha coloreado el jardín, bajo el cuidado de tus manos, pasando del verde tierno al violeta, del rojo fuego al rosa pálido, del amarillo al ocre, y así hasta el infinito. Cada año te ofrecí los aromas más dulces y cálidos, que tú aspirabas con verdadero entusiasmo. Es cierto que no siempre hemos sido las mismas; nacemos, crecemos, nos amamos, y disfrutamos de nuestra mutua compañía, en un circulo infinito, clonándonos una y otra vez, renaciendo de nuevo como réplicas exactas de las que se fueron. Unas veces la cita es en el jardín, y otras, las que más adoro, son aquellas en las que me invitas a tu casa, para compartir contigo el íntimo espacio en el que habitas. Es allí en el que vivo los momentos más intensos, mirando a través de tus verdes ojos, todo cuanto nos rodea. Me sueles situar cerca del ventanal, desde el que diviso las altas montañas, tan lejanas e inalcanzables para mí….Mientras tanto, tú no paras de moverte por la casa, te pierdo de vista por momentos, pero siempre regresas a mi lado. Al atardecer, cuando los tibios rayos del sol ya no me hieren, y una luz mágica nos acaricia, envolviéndolo todo con una pátina rosácea, como si un etéreo manto de tul cubriera la estancia, te sientas a mi lado. Es el momento más anhelado de todo el día, en el que nos quedamos en silencio, y me observas con tu tierna mirada, sintiéndome acariciada por tus ojos. Sé cuando estás triste porque te acercas y me acaricias, mi piel tiembla trémula bajo tus dedos, y exhalo toda mi fragancia, en un intento desesperado por decirte que comparto contigo tu tristeza y tus tribulaciones. Mi tiempo es infinitamente más limitado que el tuyo, eres muy consciente de ello, lo siento con toda nitidez cuando escucho tu callado suspiro, porque te has dado cuenta de que lo nuestro está llegando a su fin. Cuanto me gustaría poder decirte que no es lo que parece, que yo, como el ave fénix, volveré una y otra vez, siempre; renaceré de mis cenizas para volver, porque yo sin ti no soy nada, porque sé que estamos hechas la una para la otra. La vida es un circulo infinito, condenado a repetirse, a plagiarse, a reproducirse sin fin, y es por ello que me voy plácidamente, dejando caer mis delicadas hojas sobre tu mesa, con la certeza de que volveremos a disfrutar juntas de esos hermosos atardeceres junto al ventanal, en los que te deleitaré con las hermosas fragancias que exhalarán mis pétalos, como ahora, como siempre, desde ese jarrón de fino cristal de bohemia, en el que me acomodas año tras año.