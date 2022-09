Renfe abandona un pasajero discapacitado en el andén

El título de este escrito es duro, pero cierto. Como la vida. No me gusta hablar en público de cuestiones personales, pero hay ocasiones en que hacerlo puede suponer un aldabonazo, necesario de vez en cuando, para la sociedad. Dicho lo anterior, entro en materia. Mientras escribo estas líneas estoy en Madrid, donde hace un sol espléndido y una temperatura primaveral, condiciones dignas de ser disfrutadas y para nada enturbiadas por el viaje de Almería a Madrid que sufrí ayer. Tras arduas labores con las aplicaciones de RENFE en el móvil, pero sobre todo por la ayuda de mi hijo pequeño, conseguí billete en el tren para Madrid ¡Albricias! Me las prometía felices hasta que me llegó al teléfono un mensaje de ADIF avisándome de que las obras previstas en Moreda para el día 15, adelantaban su comienzo al día 5, y como consecuencia de las mismas viajaríamos en autobús desde Almería hasta la estación de Linares-Baeza. ¡Emoción! ¡Incertidumbre! A fin de cuentas, una experiencia nueva. Como tenía solicitado servicio de asistencia por mi condición de discapacitado físico, me avisaron que me atenderían en Almería, Linares-Baeza, y Atocha en Madrid. En Almería, todo magnífico, en el autobús, extraordinario. Hasta pararon para que pudiéramos desaguar y tomar un café, en mi caso descafeinado en medio del Parque Natural de Úbeda o algo así. Aunque todo iba bien, tampoco estaba yo para tomar apuntes. Por fin llegamos a Linares-Baeza, la Asistencia nos, y me, atendió magníficamente durante el desembarco y el nuevo embarque. Ya en el "magnífico exprés" de siempre, llegamos a Atocha. Me ayudan dos muchachos a bajar y me colocan el equipaje en el andén. Siempre la generosidad de los jóvenes. Me ve el inspector del tren, nos conocemos de vista por las coincidencias en los viajes, y me pregunta por la asistencia de RENFE, le digo que no están y me dice que no me preocupa que él los avisa. Ahí no apareció nadie. Me llamó mi hijo preguntándome que dónde estaba y le explico la situación. Me dice que siga llamando que él va a la oficina de Asistencia de RENFE. Mientras llamaba (6 veces) y hablaba con la máquina, que nunca con una persona, empecé a sentirme como los abandonados en las gasolineras. ¡Y otra vez los jóvenes! Me preguntaron en varias ocasiones si necesitaba algo, hasta que llegó mi hijo acompañado de una persona de asistencia y pudimos ir a su oficina a poner la pertinente reclamación. Casi media hora esperando a que llegara el empleado que custodia las hojas de reclamaciones. ¡TRES HURRAS POR LOS JÓVENES! Jóvenes en las alturas, RENFE ¡TOCADA Y HUNDIDA!